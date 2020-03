Sus críticos descalifican a Sanders por ser un socialista. Sus propuestas incluyen sanidad y universidad gratuitas, eliminar las deudas de los estudiantes, subir los impuestos a los muy ricos o congelar las deportaciones de migrantes. Para el elector estadounidense son propuestas alejadas del centro. Sanders es un candidato que no va a reducir la polarización y que le viene como anillo al dedo a Trump, que usará el miedo como arma en su campaña. Tal vez estas sean las causas por las que Sanders se verá obligado a no seguir en campaña, no facilitar la victoria de Trump.