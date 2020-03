​La humanidad es simplemente "filosófica" Xus D Madrid, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 28 de marzo de 2020, 10:15 h (CET) El líder de una de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo dijo a la Comisión de Derechos Inalienables de los Estados Unidos que el aborto es un "derecho fundamental" para "cualquiera que lo quiera o lo necesite" y que los argumentos sobre la humanidad de los no nacidos son meramente "filosóficos", sin lugar en la política.





Criticó la base del Secretario de Estado, Michael Pompeo, por fundar la comisión. Pompeo inició el cuerpo de expertos para guiar al departamento en respuesta a una proliferación de nuevas demandas de derechos que a menudo compiten entre sí. El líder, Roth, dijo que el aborto siempre ha sido un derecho humano, y solo las afirmaciones son nuevas. Advirtió contra "escoger y elegir" entre los derechos.





Roth admitió que el aborto no se menciona en ninguno de los tratados de derechos humanos de la ONU, pero dijo que se basa en derechos fundamentales como el derecho a la salud. Dijo que hay "millones" de muertes prevenibles que podrían evitarse mediante el aborto, basándose en la presunción de que las mujeres inevitablemente buscarán abortos, incluso por métodos extremadamente peligrosos, ya sea legal o no. El caso es justificarlo sí o sí, aunque haya que afirmar que los hombres somos meramente filosofía.











