AleaSoft: El COVID‑19 detiene el mercado europeo de PPA

viernes, 27 de marzo de 2020, 15:11 h (CET) Entrevista de Emiliano Bellini, de pv magazine, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft. En la entrevista se analiza la situación actual de los contratos PPA y las perspectivas de las inversiones en el sector fotovoltaico en el contexto de la crisis actual del coronavirus y de los bajos precios de los mercados eléctricos "Lo que está sucediendo ahora es una advertencia para todos aquellos que pensaron que los precios de la electricidad se mantendrían siempre altos".

Ese fue el veredicto sobre la crisis del COVID‑19 dado por Antonio Delgado Rigal, Director General de AleaSoft, empresa especializada en previsiones de energía.

Delgado Rigal dijo a pv magazine que es imposible pronosticar el alcance de la crisis social y económica que se está desarrollando, ya que no hay un final inmediato a la vista.

"En todos los sectores de la economía estaremos en estado de shock, bloqueados durante semanas hasta que se vea el final del túnel, lo que significa que evaluar cualquier tema relacionado con los PPA, Power Purchase Agreements, en este momento es demasiado prematuro", dijo. "En algún momento tocaremos fondo y comenzará la recuperación y en ese momento podremos calcular las dimensiones de la crisis del coronavirus en el sector".

La consecuencia más inmediata del brote de coronavirus para el mercado solar no subsidiado es una caída en los precios de los contratos debido a la caída de los precios spot y de los futuros de energía.

Delgado Rigal dijo que en el escenario actual en el que el consumo de gas y electricidad está cayendo y los precios de los combustibles están desplomándose puede ofrecer oportunidades para los grandes consumidores de energía que buscan electricidad a menor coste. "Como siempre hemos dicho, el mercado de la electricidad tiende a equilibrarse", dijo el analista. "Cuando los precios del mercado bajan, favorece a quienes consumen y desincentiva a quienes invierten y producen".

El Director General de Aleasoft pronosticó que la financiación de proyectos solares no subsidiados se detendrá hasta que se puedan hacer previsiones más precisas sobre el sector.

Venta de proyectos

"Los proyectos fotovoltaicos que se enfrentan a más riesgos son aquellos con una visión a corto plazo y aquellos cuyos desarrolladores tienen problemas para encontrar financiación", dijo Delgado Rigal. "Sin embargo, sus desarrolladores siempre tendrán la posibilidad de venderlos".

Pero la actividad se reanudará, agregó el analista, para aquellos capaces de capear la tormenta.

"Quedan meses, tenemos que ser pacientes", dijo, y agregó que los proyectos que quedan sin financiación probablemente terminarán vendidos. “Los grandes fondos [de inversión] se están preparando para entrar en el sector fotovoltaico comprando barato. Cuando se lleva a cabo un buen proyecto de financiación, siempre existe la posibilidad de que los precios del mercado caigan y que vuelvan a subir, por lo que insistimos en la importancia de las previsiones basadas en modelos científicos".

En tiempos de abundancia, los desarrolladores de proyectos deberían planificar los períodos en que el precio de la electricidad cae, como inevitablemente ocurre, periódicamente, según el analista. Y hay una diferencia crucial en la respuesta de la política fiscal a la recesión que se espera por el COVID‑19 y la de la última crisis, según el Director General de Aleasoft.

"Esta crisis, a diferencia de la crisis financiera de 2008, tendrá liquidez bancaria, lo que es una gran diferencia", dijo.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-pv-magazine-antonio-delgado-rigal-director-general-aleasoft-ppa-financiacion-proyectos-coronavirus/

