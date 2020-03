Unión intersectorial para frenar las pérdidas económicas causadas por la pandemia Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 14:51 h (CET) Empresarios y autónomos de 15 de los principales sectores económicos buscan soluciones y alternativas a la crisis económica. Level UP impulsa la campaña #EnCasaReinventoMiNegocio para dar formación y compartir conocimiento con profesionales mientras dure el confinamiento La situación económica causada por el COVID-19 ha obligado a las empresas de diferentes sectores a unirse para frenar los efectos de la crisis prevista. Level UP, escuela de negocios líder para autónomos y pymes, ha impulsado la campaña #EnCasaReinventoMiNegocio con el objetivo de promover la cooperación intersectorial y afrontar los nuevos retos económicos que presentará la economía una vez superado el estado de emergencia.

Level UP reunirá del 30 de marzo al 3 de abril a profesionales de 15 sectores económicos en reuniones virtuales que servirán de punto de encuentro para compartir experiencias y opiniones en el contexto actual de incertidumbre económico. Asimismo, empresarios y autónomos presentarán vías alternativas que han servido para que sus negocios crezcan e incluso salvarlos del cierre.

Sectores como la abogacía, las telecomunicaciones, el deporte, el marketing o la salud celebrarán reuniones sectoriales virtuales a través de la plataforma Zoom. Estas sesiones, que se podrán consultar también en diferido, estarán lideradas por formadores certificados de Level UP, que también ofrecerán formación gratuita relacionada con las iniciativas presentadas durante el webinario.

“En Level UP creemos que la unión hace la fuerza. #EnCasaReinventoMiNegocio servirá para demostrar a través de historias reales que los negocios pueden salir adelantes con propuestas innovadoras. Y también tiene una vertiente emocional, de apoyo entre profesionales en momentos difíciles para todos”, explica Carlos Delgado, CEO y fundador de Level UP.

#EnCasaReinventoMiNegocio, también en YouTube

Las reuniones virtuales intersectoriales son la segunda iniciativa de la campaña #EnCasaReinventoMiNegocio de Level UP. Desde el pasado 16 de marzo y hasta hoy, la escuela de negocios ofrece gratuitamente y a diario en su canal de YouTube 81 cápsulas con ejercicios formación en negocios para que empresarios de todo el país puedan seguir desarrollando su actividad desde casa.

De esta manera, Level UP da un paso más en la novedosa metodología que aplica desde su fundación en 2012, centrada en trabajar las habilidades de emprendedores y autónomos. A partir del desarrollo de factores intangibles, como la gestión de equipo o las emociones en el proceso de compra, más de 20.000 empresas han mejorado su modelo de negocio gracias a Level UP, con algunas de ellas superando el millón de euros de facturación en tan solo un año.

Level UP

Level UP es una Escuela de Negocios para autónomos y Pymes española que tiene por objetivo conseguir que los emprendedores puedan incrementar su facturación en un breve espacio de tiempo y a precios asequibles para cualquier persona.

Level UP se basa en un modelo diseñado por su Fundador y CEO, Carlos Delgado, que ha transformado el mundo de la formación para Pymes. Sus dinámicos eventos aseguran una emocionante experiencia personal y activan la actitud de cambio en el emprendedor, aportándole los conocimientos necesarios de una forma alternativa y rompedora, con eventos formativos tanto en palacios de congresos como en plena naturaleza. El método destaca por la practicidad de sus contenidos, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos desde la primera sesión.

Desde 2012, Level UP ha formado a más de 20.000 empresarios a sus cursos y conferencias, y está presente en Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y Málaga a través de su innovador método de crecimiento empresarial y en 2019 facturó más de 4 millones de euros.

