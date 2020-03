La UDIMA ofrece en abierto sus principales recursos durante la crisis del COVID-19

En virtud del modelo online que la define, la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, ha dispuesto una serie de herramientas y servicios en abierto para disfrute de sus estudiantes, pero también de la población en general En virtud del modelo online que la define, la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, ha dispuesto una serie de herramientas y servicios en abierto para disfrute de sus estudiantes, pero también de la población en general.

Con carácter específico, y en virtud de la experiencia adquirida en el ámbito de la educación online, y en particular por sus profesores, se ha creado Docentes en Casa, una plataforma docente colaborativa en la que se comparten en abierto recursos, experiencias y/o conocimientos, con el objetivo de ayudar a profesores de otros centros educativos en la tarea de impartir su docencia desde casa.

De igual modo, se ha dispuesto una web especial bajo el hashtag #QuedateEnCasa en la que se recogen los principales contenidos audiovisuales formativos y divulgativos subidos a los canales de la UDIMA y de su Escuela de Negocios CEF.-, también en abierto, para reforzar los contenidos académicos de cualquier estudiante, en una docena de materias.Se trata de la producción audiovisual de UDIMA Media, CEF.- Media, UDIMA Radio y TodoStartups TV.

Por último, con el fin de paliar los efectos del confinamiento, se están difundiendo en abierto en la web Cursos, Decálogos, Noticias o Comentarios (Mindfulness, Derecho, Psicología, Educación, Sociología, Sanidad, etc.) elaborados por profesores de la Universidad, y se ha dispuesto una serie de conferencias online diarias a cuyo calendario se puede acceder en este enlace. En todos los casos se trata de formación gratuita sobre temas de actualidad y de autoayuda.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido formación en el Grupo Educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financierosy la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35 Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.