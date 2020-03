Cursos TALIO para aprovechar la cuarentena Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 12:43 h (CET) Talio propone una serie de cursos para ampliar los conocimientos de los equipos durante la situación de confinamiento ¿Por qué no se utiliza este parón para ampliar los conocimientos de los equipos?

La situación por la que están pasando las personas y empresas, hace que se enfrenten a un gran reto pero deben aprovechar este tiempo de confinamiento y salir reforzadas.

En Talio creen que la formación es una de las herramientas más poderosas para crecer.

Por ello, desde el compromiso de Talio con la sociedad y siendo conscientes de la situación excepcional quieren ofrecer:

Un descuento de 5% en el listado de cursos adjuntos y un mes gratis adicional en EIKASTEN, plataforma e-learning con cursos sobre informática técnica, ciberseguridad, habilidades, etc.

Al activar la plataforma de formación online para el personal o para los clientes con Campus Talio, tienen 3 meses gratis de soporte.

Acceso gratis al curso "Colaboración Empresarial con 0365" durante 48h al inscribirse en la newsletter de Talio.

"¿Sabías que se puede seguir impartiendo la formación presencial que teníais prevista de manera virtual?" Desde Talio pueden orientar cómo hacerlo, reduciendo el riesgo de contagio y evitar su suspensión.

Aquí se puede encontrar una selección de los cursos Talio disponibles para todos aquellos con ganas de aprender y de crecer:

Usar el hashtag #YoAprendoConTalio para acceder a descuentos exclusivos.

Desarrollador en Microsoft Azure y Servicios Web Programación Java SE8 y Java EE Programación Antihacking: Seguridad Java y .NET Ciberseguridad para todos Herramientas Office365: OneDrive, Outlook y Teams PowerPivot para Excel y Lenguaje de fórmulas DAX WIndows 10 Excel 2016 Equilibrio personal - Más allá de la gestión del tiempo Comunicación positiva y eficaz en el trabajo Más cursos para no perder el tiempo y aprovechar la cuarentena

Si no se encuentra lo que se busca no dudar en ponerse en contacto con el equipo de Talio.

#QuédateEnCasa #Covid19 #YoAprendoEnCasa #CursosOnline

Más información sobre Talio en el siguiente enlace: www.talio.it

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.