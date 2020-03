#IAmFilantrop: el crowdfunding de Filantrop para frenar el impacto económico del COVID19 Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 13:12 h (CET) Filantrop, marca ecosostenible de camisetas de hombre hechas de algodón orgánico, pone en marcha una campaña de recaudación de fondos para frenar el impacto económico de la emergencia sanitaria sobre pequeños empresarios y startups Filantrop es más que una marca ecosostenible de camisetas de hombre hechas de algodón orgánico.

Es también un proyecto que nació como una forma de involucrar a todos los hombres, incluido su fundador y CEO, Emmanuel Moreau, en la construcción de un mundo y una sociedad mejor.

La preservación del medio ambiente era la prioridad, pero no el único objetivo. Filantrop también tenía que servir para fomentar el comercio justo o la solidaridad hacia los más desfavorecidos. Con este objetivo, crearon sus camisetas de edición especial ‘I am Filantrop’, a través de las cuales la marca destina 5 euros de cada venta a iniciativas que promuevan cambios positivos.

En estos momentos el mundo entero está sufriendo una emergencia sanitaria cuyos efectos económicos hacen muy vulnerables a los autónomos, pequeños empresarios y startups en España. También a las familias, trabajadores y el resto de personas que dependen de ellos.

Precisamente por este motivo, Filantrop ha decidido poner en marcha en GoFundMe la campaña de recaudación de fondos #IAmFilantrop, a través de la cual apelar a la solidaridad hacia este colectivo y concienciar a todo el mundo de la situación tan delicada en que se encuentran los más de 3 millones de autónomos que hay actualmente en España.

Y lo más importante: darles el impulso económico que tanto necesitan para sobrevivir a esta crisis.

Toda la información se encuentra disponible en: https://www.gofundme.com/f/ayuda-a-los-autonomos-i-am-filantrop

Además, Filantrop ha ampliado la política de donar 5 euros por venta también a los polos y al resto de camisetas, no sólo las de edición especial ‘I am Filantrop’.

Así será hasta que se empiece a #FrenarLaCurva.

“Lamentablemente, la situación actual nos obliga a actuar. Entre los motivos que me llevaron a fundar Filantrop, estaba mi deseo de involucrar a todos los hombres, incluido yo mismo, en la construcción de un mundo y una sociedad mejor. A la vista de las dramáticas consecuencias que la actual emergencia sanitaria puede desencadenar para los autónomos y pequeñas empresas españolas, espero que #IAmFilantrop contribuya a que la gente se solidarice con ellos y le ofrezca su ayuda para salir adelante”.

Emmanuel Moreau, fundador y CEO de Filantrop.

