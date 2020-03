Oria Arquitectos construye una villa 100% conectada en Marbella, con las soluciones de Schneider Electric Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 12:11 h (CET) El nuevo proyecto de ORIA Arquitectos, Flamingos P38, incorpora mecanismos y soluciones D-Life y KNX, convirtiendo una villa en Marbella en una Smart Home de lujo. Las soluciones D-Life y KNX de Schneider Electric facilitan el control de todos los sistemas de la villa: desde las luminarias, las persianas y la climatización, hasta la cascada de la piscina, para facilitar la vida de sus huéspedes Flamingos P38, situada en la urbanización "Los Flamingos", en Benahavis, Marbella, es una villa diseñada y construida por Oria Arquitectos, quienes han escogido las soluciones KNX de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, para dotar a la construcción de una domótica que facilitara la vida de sus usuarios.

Se trata de una vivienda que incluye diferentes espacios donde cada persona pueda tener su lugar especial. Y, a su vez, prácticamente todo está conectado a la domótica de la casa: desde las persianas, pasando por las luminarias y hasta una cascada de la piscina.

El objetivo principal del proyecto era dar al usuario todas las facilidades posibles para que desde su propio teléfono móvil pudiera tener acceso a las prestaciones de su hogar.

Oria Arquitectos escogió los mecanismos y soluciones D-Life y KNX por los objetivos de estética y de funcionalidad: se integran con el proyecto, con su color y acabado, simple y elegante, y porque son fáciles e intuitivos de usar. Las soluciones KNX de Schneider Electric facilitan el control de todos los sistemas de la villa: desde las luminarias, las persianas y la climatización, hasta la cascada de la piscina. Las pantallas Multitouch KNX Pro sirven para enriquecer y facilitar el uso cotidiano de las diferentes estancias, cada día y a lo largo de todo el año. Además, las protecciones eléctricas también juegan un papel fundamental en el confort y la seguridad de Flamingos P38

“Schneider Electric cuenta con dos cosas fundamentales que lo convierten en un partner tecnológico de confianza: un buen producto y una buena comunicación. En todo momento nos hemos sentido acompañados en cada uno de los pasos del desarrollo del proyecto. El principal valor diferencial que aporta Schneider Electric es un seguimiento constante de los proyectos que tenemos en desarrollo con ellos. Flamingos P38 no hubiera sido igual sin Schneider Electric”, asegura Eduardo Oria, arquitecto y Project Manager en Oria Arquitectos.

La actividad principal de Oria Arquitectos es el desarrollo del proyectos residenciales y hoteleros de lujo en la Costa del Sol. La compañía, que cuenta con casi cincuenta años de trayectoria, más de mil referencias y un millón de metros cuadrados construidos, ofrece acompañamiento a sus clientes, desde la búsqueda del terreno hasta la entrega de las llaves.

“Para nosotros, la arquitectura es una manera de dejar una huella en el mundo, y creemos que es imprescindible que la sostenibilidad sea parte de la arquitectura. Al seleccionar nuestros partners, es vital encontrar a empresas que no solamente tengan un excelente producto, sino que también compartan nuestra filosofía de trabajo, como lo hace Schneider Electric. Por eso, esperamos que nuestra relación con Schneider Electric vaya a más y que podamos desarrollar nuevos proyectos juntos”, añade Eduardo Oria.

Gama D-Life de Schneider Electric

La gama de mecanismos D-Life de Schneider Electric permite conectar y controlar diferentes elementos del hogar, gracias a la tecnología Bluetooth y a la app Wiser. Desde su móvil o tablet, los usuarios pueden programar y automatizar cómodamente diferentes elementos de su vivienda, poniendo a su alcance la domótica sin grandes costes y sin necesidad de realizar obras específicas.

Usando el dispositivo móvil como control remoto, se pueden encender o apagar las luces desde cualquier habitación, regular su nivel de intensidad y la altura de las persianas. Además, se puede acceder a funciones avanzadas de programación. Por ejemplo, pueden configurarse determinadas “escenas”, adaptando el entorno según cada momento y situación, o programar un horario para el encendido y apagado de las luces, como al salir de casa o al volver del trabajo. La app también permite proteger la vivienda en periodos vacacionales, simulando presencia cuando se está lejos, o definiendo qué luces y persianas se activarán en un horario determinado.

