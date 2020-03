Nace #StopCorona, plataforma de startups y empresas tecnológicas para ayudar en la lucha contra el COVID-19 Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 11:45 h (CET) Más de mil startups y compañías como Glovo, Carto o MASMOVIL se han sumado ya a esta plataforma solidaria, liderada por el fondo de inversión en startups Samaipata. Su objetivo es ser altavoz de iniciativas que puedan aportar su experiencia en el entorno de la tecnología y el análisis de datos para ganar la batalla sanitaria al virus y salvar más de 30.000 vidas en España en los próximos meses La crisis del coronavirus está poniendo de relieve, entre otros muchos aspectos, la importancia de la tecnología para sobrellevar las actuales circunstancias y la ola de solidaridad que el Covid-19 ha despertado entre particulares y empresas. Precisamente, de la fusión de tecnología y solidaridad nace la plataforma #StopCorona, una iniciativa promovida por el fondo de inversión en startups Samaipata en la que participan inversores, emprendedores y profesionales del sector de la tecnología y el análisis de datos, que pretende convertirse en altavoz de iniciativas que contribuyan a ganar la batalla sanitaria al virus.

Creada hace tres semanas, #StopCorona ha sido capaz de reunir en este tiempo más de un millar de proyectos (mayoritariamente españoles) liderados por startups y compañías del ámbito de la tecnología y la analítica de datos, siempre con un perfil solidario, para poner sus conocimientos y su experiencia al servicio de los intereses del sistema sanitario.

“Del mismo modo que el ecosistema de emprendedores, inversores y expertos en tecnología ha sabido acelerar el crecimiento exponencial de los usuarios de sus apps y plataformas, y equilibrarlo con estructuras de ofertas complejas, estoy seguro de que, entre todos, podremos lanzar iniciativas que contribuyan a la contención del virus y a escalar la capacidad hospitalaria”,asegura José del Barrio, socio fundador de Samaipata, además de cofundador y ex CEO de La Nevera Roja.

Estamos acostumbrados a hablar de ‘viralización’ cuando un contenido se extiende de forma masiva, a través de millones de móviles, gracias a apps como WhatsApp, creciendo exponencialmente como lo hacen los contagios en una pandemia como la actual. Del mismo modo, al utilizar apps de transporte privado, de entrega a domicilio o de reserva de alojamientos, sus plataformas tecnológicas son capaces de identificar los conductores o repartidores más cercanos o los alojamientos disponibles, balanceando los datos de oferta y demanda para proveer el servicio de la forma más óptima.

“Esos cálculos guardan cierta similitud con el funcionamiento de un sistema sanitario: la crisis actual ha llevado al límite a los centros sanitarios por el crecimiento exponencial de la demanda (los enfermos), que no es asumible por la capacidad disponible de su oferta (camas, respiradores, etc.). En el contexto de las plataformas tecnológicas, los emprendedores y profesionales del mundo de la tecnología y los datos se enfrentan a este fenómeno constantemente. Por ello, creemos que su experiencia puede contribuir a escalar la capacidad del sistema sanitario”, sostiene del Barrio.

Detrás de las iniciativas que se han sumado hasta ahora a la plataforma #StopCorona se encuentran compañías como Glovo, MásMóvil, Carto u Olocip. Algunas de las propuestas más destacadas como:

Glovo está ofreciendo su plataforma tecnológica a disposición de los colectivos más vulnerables y afectados por la crisis del Covid-19. La empresa cuenta con varias colaboraciones con entidades públicas y privadas como ayuntamientos y asociaciones de restauradores. Además, desde el inicio de la alerta Glovo está ofreciendo la entrega gratuita de productos de parafarmacia para productos de primera necesidad.

Covid-19 Makers: iniciativa ciudadana para el diseño y fabricación de material médico y respiradores formada por miles de ingenieros, fabricantes y particulares con impresoras 3D. Está liderada por Geomiq, plataforma digital que conecta ingenieros y fabricantes, en colaboración con Coronavirus Makers.

CoronaMadrid: app que permite al usuario evaluar su salud en función de sus síntomas cada 12 horas y recibir instrucciones y recomendaciones según su estado. Ha sido desarrollada en tiempo récord para la Comunidad de Madrid en colaboración con startups tecnológicas como Carto, ForceManager o Gogo Network y grandes empresas como Telefónica o Google.

Modelo predictivo de la pandemia: desde la empresa creada y dirigida por el exjugador del Real Madrid Esteban Granero, Olocip, se está trabajando en el desarrollo de modelos matemáticos predictivos que pronostiquen la evolución de la pandemia en las diferentes comunidades autónomas para ayudar, de forma anticipada, a la toma de decisiones e implementación de medidas adecuadas en cada caso.

“La importancia de la plataforma #StopCorona radica en su capacidad de convertirse en inspiración para la sociedad”, afirma Esteban Granero. Por ello, sus promotores hacen un llamamiento a aquellos proyectos relacionados con tecnología (desarrollos tecnológicos, impresión 3D de material sanitario, etc.) y análisis de datos (modelos predictivos, dashboards de seguimiento, etc.), para que cuenten con #stopcorona como altavoz y envíen sus propuestas a través de la web stopcorona.es, con el fin de poner el altruismo y la inteligencia colectiva al servicio de la sociedad. “Si nos unimos y juntos trabajamos para terminar cuanto antes con esta pandemia, podremos salvar más de 30.000 vidas en España en los próximos meses”, apunta José del Barrio.

Todas las propuestas recibidas formarán parte del concurso #StopCoronaChallenge, en el que serán los usuarios quienes voten a las diferentes propuestas para dar mayor visibilidad a los proyectos.

Sobre #StopCorona

#StopCorona es una plataforma formada por emprendedores del mundo de la tecnología y el análisis de datos que tiene como objetivo divulgar iniciativas que contribuyan a ganar la batalla sanitaria al Covid-19 a través de la tecnología y los datos.

Sobre Samaipata

Samaipata es un fondo de venture capital europeo de origen español con oficinas en Madrid, París y Londres. Fundado por José del Barrio, (fundador y ex CEO de la Nevera Roja) y Eduardo Díez-Hotchleitner (Inversor inicial y actual presidente de MásMóvil (MAS) y ex-socio de APAX partners). Samaipata invierte en plataformas digitales en fase semilla en Europa.

