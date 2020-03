Ocho sociedades científicas recopilan las contraindicaciones de fármacos antipsicóticos y el coronavirus El texto establece un código de colores tipo semáforo, en el que el rojo significa contraindicado o evitar, el naranja alto riesgo y evitar salvo que sea imprescindible, el amarillo precaución y el verde no contraindicado Redacción Siglo XXI

viernes, 27 de marzo de 2020, 13:54 h (CET) Las sociedad españolas de Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría y Gerontología, Medicina Interna, Neurología, Psicogeriatría, Medicina Geriátrica, Psiquiatría y Psiquiatría Geriátrica han elaborado un documento de consenso que recopila las interacciones entre los fármacos prescritos para tratar a pacientes mayores con coronavirus y los antipsicóticos.



El texto establece un código de colores tipo semáforo, en el que el rojo significa contraindicado o evitar, el naranja alto riesgo y evitar salvo que sea imprescindible, el amarillo precaución y el verde no contraindicado.

"El contexto epidemiológico actual hace que se den circunstancias en el ingreso de las personas con infección por coronavirus que hacen muy difícil o imposible tanto el abordaje no farmacológico como la prevención del delirium e incluso su diagnóstico precoz, ya que el aislamiento, la imposibilidad para la estimulación sensorial, la incapacidad para establecer estrategias de comunicación y reorientación a la realidad, así como la incapacidad también para mitigar el estrés emocional con la ausencia de cuidadores hacen que la incidencia de trastornos de agitación, inquietud psicomotriz, agresividad o psicosis sean frecuentemente esperables", explican.



Uno de los factores relevantes es el hecho de que "aunque existan unas u otras indicaciones oficiales no se corresponde siempre con la realidad de la verdadera utilidad de los distintos fármacos en sus potenciales indicaciones, dada la dificultad para la realización y/o ausencia de ensayos clínicos en población mayor".



Por este motivo, "el documento pretende ayudar al clínico a tomar decisiones sensatas y lo más informadas posibles para esta frecuente y demandante encrucijada clínica, en una situación de incertidumbre, pero de necesidad de respuesta asistencial", según se apunta en la presentación del propio texto.



