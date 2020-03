Premio al talento creativo en la primera edición de los "Premios Creanavarra" Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 13:11 h (CET) Cuenta con tres categorías: ilustración, audiovisual y comunicación escrita y está abierto al alumnado de bachiller y últimos cursos de FP, de edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. Se puede participar de manera individual o grupal desde Navarra o cualquier Comunidad Autónoma Creanavarra Centro Superior de Diseño lanza la primera Edición de los ‘Premios Creanavarra’. Este certamen tiene por objetivo premiar el talento de los más jóvenes en diferentes disciplinas como: Ilustración, Audiovisual y Comunicación Escrita. El concurso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, y la entrega de premios se espera realizar en mayo en la Casa de la Juventud de Pamplona.

El concurso tiene como misión promover la realización de trabajos originales que destaquen por su arte y creatividad. Así, en la categoría de ilustración se recogerán obras de dibujo, pintura o cómic. En el apartado audiovisual se aceptarán fotografías y vídeos de no más de 3 minutos (el formato tiene que ser adecuado para difundirlo por Whatsapp, puede estar grabado por cualquier medio, el propio teléfono móvil, por ejemplo). Por último, en comunicación escrita, se recibirán propuestas de guión; relato; cuentos; y poesía.

Los diseños creativos diferenciados en las anteriores categorías pueden girar en torno a las disciplinas que imparte Creanavarra: Diseño Gráfico, Moda, Interiores, Videojuegos y Animación. El idioma en el que pueden ser presentados puede ser castellano o euskera.

El concurso está abierto a los alumnos y alumnas de bachiller y últimos cursos de formación profesional, de edades comprendidas entre 16 y 20 años. Los participantes serán de la Comunidad Foral de Navarra. Se puede participar tanto de manera individual como en grupo.

Para participar en el concurso se deberá rellenar la ficha de inscripción, que se enviará por correo electrónico a premioscreanavarra@gmail.com una vez manifestado el interés del centro o de la persona por participar. Deben cumplimentarse todos los campos, y si alguno de ellos no se rellena correctamente, la organización se reserva el derecho de invalidar al participante o grupo. Es importante que el título del trabajo aparezca en la ficha, así como el teléfono de contacto coincidan con el teléfono desde el que se envía el vídeo.

Las inscripciones se cerrarán el 24 de abril y el plazo para entregar las obras al concurso estará abierto hasta el 1 de mayo. Posteriormente, tendrán lugar las deliberaciones del jurado; y el día 8 de mayo, durante la gala, se darán a conocer las personas ganadoras (Las fechas están sujetas a posibles cambios que dependerán de la evolución del Estado de Alarma).

Los premios

Se expondrán los trabajos finalistas presentados y los premiados se darán a conocer el mismo momento de entrega. El jurado otorgará tres premios: a la obra más creativa; a la obra que refleje mejor uno o varios de los valores de los jóvenes; y a la obra joven promesa del arte navarro.

Los trabajos premiados se darán a conocer entre los 20 finalistas en la gala de la entrega de premios que se celebrará el 8 de mayo en la Casa de la Juventud.

Con la presentación de la obra al concurso los participantes garantizan que no aportarán materiales que supongan vulneración alguna de los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, por lo que liberan absolutamente a Creanavarra de toda responsabilidad derivada del cualquier incumplimiento de cualquier norma o infracción de derechos de terceros por parte de los participantes, asumiendo éstos la obligación de mantener al Centro libre de toda responsabilidad en dicho caso.

