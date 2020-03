¿Qué buscan los clientes al comprar puertas automáticas de garaje? Los expertos de Cotmesa responden Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 13:00 h (CET) El uso de materiales de calidad, la garantía de una marca reconocida o la homologación y respeto a la normativa europea destacan entre los valores más buscados al comprar puertas automáticas de garaje, de acuerdo a empresas especializadas como Cotmesa El sector de las puertas automáticas y puertas de garaje vive su mejor momento desde 2008. Pero la recuperación económica no es el único responsable. También el buen hacer de las principales empresas de este mercado, como Cotmesa, ha impulsado una demanda cada vez más exigente

Para esta empresa madrileña, dedicada a la fabricación on demand de puertas automáticas de garaje desde hace 30 años, los clientes actuales están cada vez más informados. Comparan precios, características y funcionalidades a golpe de clics, lo que ha incrementado la competitividad de este mercado. Sin embargo, el asesoramiento continúa siendo uno de los valores más buscados.

Son muchas las puertas automáticas disponibles en el mercado, y dado que no constituyen una inversión pequeña, su compra debe hacerse con todas las garantías posibles. En Cotmesa, por ejemplo, su equipo de técnicos no limitan su asesoramiento a los canales de comunicación habituales, sino que se desplazan hasta "la obra y recomendarán la opción con garantía más económica para su puerta", aconsejando "qué modelo de puerta es el más adecuado para su chalet, garaje, comunidad o industria", explican desde Cotmesa.

Es posible que los clientes sepan con certeza el tipo de puerta automática que desean instalar, pero esta no siempre es la mejor solución. A veces se puede elegir un modelo prediseñado, listo para ser utilizado. "Cotmesa sólo trabaja con marcas reconocidas (Faac, Clemsa, Aprimatic, Came, Nice, Celinsa), pero con una relación calidad precio inmejorable", aseguran sus especialistas.

Sin embargo, diseñar un modelo desde cero (on demand), adaptado a las necesidades específicas de un cliente o empresa, puede ser la solución en determinados casos. ¿Cómo proceden entonces las empresas de este sector? Desde Cotmesa responden que "el cliente nos indica en la visita previa sus necesidades y circunstancias concretas y nosotros le ofrecemos la mejor solución al mejor precio".

Tan importante como elegir el modelo adecuado es apostar por materiales de alta calidad desde un comienzo, un punto en el que Cotmesa y otras empresas líderes hacen especial hincapié.

Con independencia de su calidad, estos productos pueden requerir revisiones y reparaciones con el paso de los años. De ahí que el mantenimiento sea uno de los valores más deseados al compra puertas automáticas en Madrid y otras comunidades autónomas. En este sentido, los profesionales de Cotmesa "atenderán con gusto cualquier reparación que sus puertas de garaje necesiten: cerraduras, bisagras, cadenas, piñones, reparación de soldadura, reparación de chapa, cerrajería, motores, cuadros electrónicos, telemandos, fotocélulas, etc.".

Por otra parte, Cotmesa advierte de las malas prácticas y la falta de respeto hacia la normativa europea. La alegalidad e incluso ilegalidad de algunas instalaciones exponen a los clientes a multas y sanciones económicas. Es por ello que esta empresa madrileña "hace un estudio de su puerta automática y certifica si cumple con las medidas de seguridad mínimas exigidas por la normativa europea. Si no cumple con la normativa, nos encargaremos de instalar los dispositivos necesarios para su homologación".

Acerca de Cotmesa

Cotmesa es una empresa madrileña dedicada a la fabricación on demand de puertas automáticas y puertas de garaje en la Comunidad de Madrid. Su equipo de profesionales, con 30 años de experiencia, presta servicios de automatización, mantenimiento de puertas y reparación de las mismas, de la mano de las mejores marcas del sector.

