COSITAL CLM y Junta forman on-line a la bolsa de interinos para cubrir vacantes del colectivo en la región

jueves, 26 de marzo de 2020, 12:31 h (CET) De este curso, impartido de manera telemática y que está siendo prestado al igual que el año anterior por compañeros y compañeras de COSITAL CLM, se benefician los integrantes de la bolsa de interinos Como ya ocurriera en 2019, en el primer cuatrimestre de 2020, se está impartiendo un curso de formación promovido por la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha junto con COSITAL CLM.

El curso, que está siendo impartido por compañeros y compañeras del colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, pertenecientes a las cinco provincias, lo están siguiendo 119 integrantes de la bolsa de interinos de secretarios interventores de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

La duración del curso, que comenzó el pasado 20 de marzo, será de un mes de formación en modalidad on-line, por lo que no se está viendo afectado por el periodo actual de confinamiento. Además, los docentes han organizado la impartición de las materias de manera que la asistencia a los ayuntamientos no está quedando desatendida en ningún momento.

Asimismo, los cursantes pueden integrarla perfectamente en su día a día. El curso, inicialmente, se iba a ver complementado con una jornada de formación presencial en la Escuela de Administración Regional de Toledo, en una mañana en la que tutores y alumnos iban a podrán interaccionar personalmente, resolver dudas y debatir los temas que van surgiendo o que se van planteando en los foros on-line. La declaración del Estado de Alarma ha hecho que esa jornada se convoque, igualmente, de manera virtual. Tendrá lugar el próximo 30 de abril.

La plataforma COSITAL Network es la que está dando soporte al curso. En ella, los alumnos pueden encontrar pruebas a superar, así como también se abrirá un foro de preguntas a través del cual los alumnos podrán resolver sus dudas.

