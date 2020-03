Birchbox propone una completa rutina de belleza para cuidarse en casa

Comenzando el día

Lo mejor para empezar el día con buen pie es una ducha refrescante y energizante para desconectar y eliminar todas las toxinas que el cuerpo ha acumulado por la noche. Birchbox recomienda comenzar con el champú Biokera Fresh Green Shot de Salerm, que dará brillo y suavidad al cabello y con un olor a cerezas irresistible. El gel de ducha Grab your melons, que enamora por su aroma fresco de melón y su textura, mejorará el estado de ánimo y cuidará la piel dejándola fresca e hidratada.





Aprovechando que los poros están abiertos, es recomendable utilizar un exfoliante corporal y, posteriormente, una crema corporal.





Para exfoliar la marca propone What's in it?; contiene partículas de cáscara de nuez que eliminan las células muertas y deja la piel suave y sedosa. Si se combinas con la Crema corporal chispeante The Ritual of Holi de Rituals el efecto que deja un efecto asombroso sobre la piel.





Uno de los buenos hábitos para retomar -o comenzar- en estos días es el de la limpieza facial también por la mañana: lo ideal es comenzar con una leche o agua limpiadora, continuar con el tónico facial -al igual que se hace por la noche- y, por supuesto, la hidratante.





Desde Birchbox recomiendan la Gelatina Limpiadora Purificante Vinopure de Caudalie, con un 98% de ingredientes naturales que purifica la piel sin resecarla y elimina todo rastro de suciedad. Aplícala con el Tónico Facial Revitalizante de Kueshi para calmar la piel y, por último y más importante, hidratar la piel con la crema Naobay Equilibria Balancing Cream.





Momentos de relax

Para los días en los que la tarde se hace muy pesada, sugieren convertir el cuarto de baño en un spa con los siguientes pasos: primero aplicarse una mascarilla -de las que nunca se tiene tiempo para usar- y mientras hace efecto, repasar otras partes del cuerpo como manos y pies, pintarse las uñas…





La firma sugiere algunas dependiendo del tipo de piel: la Mascarilla de tejido con extracto de árbol del té de Vitamasques es una buena elección para pieles mixtas y grasas o la Mascarilla de arcilla amarilla de Cattier para pieles secas.





Para los que prefieren relajarse viendo una serie o escuchando música, es un buen momento para aplicarse una buena crema hidratante de manos y pies, los grandes olvidados. Tanto la crema de manos Ginger Orange de Sabon como la mascarilla para pies 11 Village Factory RELAY DAY son muy buena elección. Una vez se aclara la mascarilla es importante hidratarse la piel con la crema Human+Kind 3 en 1 manos, pies y codos que proporcionará una sensación súper confortable al momento. Por último, recuerda olvidar de los geles desinfectantes para manos, ahora una apuesta segura, como el Mercy Hand Gel Antibacteriano.





Antes de acostarse

La hora a la cama es el momento perfecto para utilizar cremas y sérums antimanchas ya que es cuando más efecto hace este tipo de tratamientos.





Recomiendan una limpieza profunda con un buen desmaquillante, tónico facial y la crema de noche (su recomendación: Polaar Crema de Noche) y para masajar el rostro el Rodillo de jade de Mélusine: todo un descubrimiento y uno de los productos más deseados por las suscriptoras de la marca.





Acerca de Birchbox

Fundada en 2010, Birchbox es una empresa líder en ecommerce de belleza para mujeres y hombres. Birchbox redefine el proceso de compra ofreciendo a los consumidores una forma personalizada de descubrir, comprar y aprender sobre los mejores productos de belleza. Con más de 1.000.000 de miembros, los usuarios de Birchbox pueden probar nuevos productos cada mes y tener acceso a contenidos editoriales elaborados por expertos que les ayudarán a sacarles el máximo partido. Adicionalmente, a través de la tienda online de Birchbox, los clientes pueden comprar una selección de productos en tamaño completo de más de 800 grandes marcas como essie, CND, Rituals, Isdin, Dr. Brandt y Elizabeth Arden. En 2012, Birchbox adquirió un competidor internacional, ganando así presencia en Francia, España y Reino Unido. Actualmente también cuenta con mercado en Bélgica.