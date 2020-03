La Universidad Complutense de Madrid crea una red de laboratorios para ayudar al diagnÃ³stico de COVID-19

La Universidad Complutense de Madrid crea una red de laboratorios para ayudar al diagnóstico de COVID-19 Las Facultades de Veterinaria –incluido su Centro Visavet- y de Ciencias Biológicas han comenzado a hacer análisis de muestras para la detección de SARS-CoV2 Redacción Siglo XXI

jueves, 26 de marzo de 2020, 14:40 h (CET) La Universidad Complutense de Madrid ha creado una red de laboratorios para ayudar al diagnóstico de COVID-19. Las Facultades de Veterinaria, incluido su Centro Visavet, y de Ciencias Biológicas han comenzado a hacer análisis de muestras para la detección de SARS-CoV-2 junto con SALUVET Innova y los laboratorios Antimicrobial Resistance Unit y Molecular Basis of Adaptation.



La UCM crea así una red de laboratorios con el objetivo de ayudar al diagnóstico de COVID-19 en esta crisis epidémica, y en la que participan especialistas en salud, enfermedades infecciosas y biología molecular de diferentes grupos de investigación y centros de la UCM que proporcionan desinteresadamente equipamiento de PCR y personal.



Esta iniciativa, surgida por el investigador José Manuel Bautista, catedrático de Biología Molecular de la Universidad Complutense, involucra además de los grupos de investigación de las facultades de Ciencias Biológicas y Veterinaria, a los de Medicina, Óptica, SALUVET Innova, y el CAI de Técnicas Biológicas, del CIEMAT, uniendo de esta forma sus recursos científicos en la detección del coronavirus bajo la tutela y soporte del Instituto de Salud Carlos III.



Todos estos grupos UCM de investigadores y científicos tienen la capacidad y el equipamiento adecuado para detectar moléculas de ARN, como es este virus. Por ejemplo, en la Facultad de Biológicas, donde se ubica además la Unidad de Genómica que dirige el profesor Javier Arroyo de la Facultad de Farmacia, hay equipos de análisis genético, que son los que hay que utilizar para detectar la presencia y la cantidad de virus, mientras que en Veterinaria hay una parte de bioseguridad muy importante, que en principio se centrará en VISAVET, que es donde tienen el equipamiento y la preparación especializadas



Más de 6.000 voluntarios se han ofrecido para colaborar en esta iniciativa, que está siendo gestionado por los profesores Jesús Plá, de la Facultad de Farmacia, y Celia Sánchez Ramos, de la Facultad de Óptica y Optometría. El plazo de inscripción como voluntario terminó el viernes 20 de marzo, y ahora se está trabajando en el filtrado para elegir a aquellos que tengan capacitación técnica suficiente y que estén cubiertos con los contratos laborales de la UCM.



Además, hay que tener en cuenta otros criterios como que no tengan personal de riesgo a su cargo, por ejemplo.





VISAVET será el punto de recepción de muestras centralizado en la Universidad Complutense de Madrid al tiempo que realizará el primer paso del procedimiento del análisis en sus instalaciones de contención biológica. Las muestras que se analizarán llegarán al centro solo a través de los canales habilitados por las autoridades sanitarias.

