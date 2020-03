Cómo comprar un vehículo de segunda mano de forma virtual Ante la necesidad actual de llevar a cabo todas las gestiones de forma telemática, Tramicar permite efectuar la compraventa íntegra de un coche o de una moto a través de internet sin necesidad de desplazamiento Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 26 de marzo de 2020, 14:06 h (CET) El estado de alarma decretado por el Gobierno por la expansión del COVID-19 ha propiciado que, debido a la necesidad de permanecer en sus viviendas, la población española tenga que adaptar sus rutinas al escenario de crisis sanitaria actual y deba llevar a cabo todas las gestiones de forma telemática, entre las que se encuentran las relacionadas con la compraventa de vehículos de ocasión.

Para cubrir esta necesidad, existen portales especializados como Tramicar, la primera plataforma online en la gestión de compraventa de vehículos de segunda mano, cuya función principal es facilitar todas las gestiones durante todo el proceso de cambio de titularidad. Este portal especializado permite, tanto a particulares como a profesionales de la automoción, efectuar la compraventa íntegra de un coche o de una moto a través de internet sin necesidad de que exista ningún tipo de desplazamiento, realizando toda la tramitación pertinente ante la DGT y enviando toda la documentación al domicilio del propietario.

“La digitalización de nuestros procesos permite conocer la información real de cada vehículo en tan solo unos minutos, verificando la viabilidad de la transferencia con la Dirección General de Tráfico, comprobando de manera inmediata la identidad del comprador y del vendedor del coche, y certificando si está libre de cargas y gravámenes ocultos; lo que resulta primordial a la hora de realizar la transferencia”, asegura Jorge Alcántara, presidente de Tramicar.

Por ello, esta herramienta resulta de máxima utilidad en el marco actual al lograr un acceso en tiempo real a la información, ya que el usuario interesado podrá acceder a esta plataforma en cualquier momento del día desde su casa y a través de cualquier dispositivo móvil u ordenador. Además, este portal aporta garantías de seguridad durante el proceso de compraventa al permitir que, de forma electrónica, se pueda verificar la identidad de las partes, a través de la lectura del código de seguridad del documento de identidad y de un reconocimiento facial tanto del vendedor como del comprador del vehículo.

Asimismo, otra característica a destacar es la generación y firma de toda la documentación de manera electrónica a través de un tercero de confianza homologado; lo que permite formalizar el contrato entre las partes y generar un certificado de la operación, para que el comprador tenga la confianza de que los papeles de su nuevo vehículo están a su nombre.

“La fiabilidad con la que cuenta esta transacción se refleja en elementos como la verificación de la identidad de las partes que intervienen en el proceso de cambio de titular, así como la generación del contrato de compraventa con sellado de tiempo, aportando una garantía jurídica al respecto que no sería posible de otra forma”, destaca Jorge Alcántara.

Por otra parte, cabe destacar que esta plataforma ofrece también la posibilidad de llevar a cabo de forma rápida, económica y sencilla el trámite de Notificación de Venta, una gestión mediante la que se comunica formalmente a la Dirección General de Tráfico la venta del vehículo a otra persona, para que actualice el Registro General de Vehículos y exima al vendedor de posibles incidencias posteriores, como multas, impuesto de circulación y de la contratación del seguro sobre el vehículo.

Además, al poner a disposición del usuario el Informe de Antecedentes del Vehículo de la DGT, este canal digital aporta una solución al problema actual que supone encontrarse a kilómetros de distancia de la otra parte interesada en el proceso de compraventa y no poder conocer de primera mano el estado real del vehículo. Este informe, que el interesado recibirá de forma directa en su correo, le permitirá obtener información sobre el estado técnico en el que se encuentra el coche, la fecha en que la fue matriculado, si se encuentra autorizado para circular o el nombre de sus titulares; lo que servirá para que el comprador verifique si la persona que vende el vehículo es su legal propietario.

“A través del Informe de la DGT que facilitamos desde Tramicar podremos llegar a conocer la situación jurídica real del vehículo que vamos a adquirir, con la confianza de que el cambio de titularidad se realizará sin incidentes. Comprobar la identidad del vendedor será fundamental antes de cerrar ningún acuerdo, debido a la proliferación de estafas online que se han extendido en el mercado de ocasión en los últimos tiempos, como el caso del phishing car”, destaca Jorge Alcántara. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Los talleres oficiales sólo recibieron 2.370 peticiones de servicios urgentes en la primera semana de alarma Faconauto y UGT Fica remiten una carta a Sanidad advirtiendo de la dificultad de asegurar la seguridad sanitaria de los trabajadores de posventa ​Faconauto apela a la responsabilidad y recomienda que los concesionarios permanezcan cerrados Propone que estos habiliten un servicio de urgencia para asegurar la movilidad de las personas y sectores sensibles Higienización del vehículo, una medida eficaz para evitar que el coronavirus invada tu coche ​¿Pensando en higienizar el habitáculo de tu vehículo? Tres millones de españoles no revisan los neumáticos antes de un desplazamiento largo Según los datos de la segunda oleada del Observatorio RACE de Conductores, dos de cada diez encuestados afirman no revisarlos tampoco a pesar de comprobar que su presión es baja La ciudad se convierte en territorio eléctrico: los modelos que revolucionarán el mercado este año ​Desarrollar un coche eléctrico es caro y más si se trata de uno urbano, de aquí que las marcas busquen fórmulas para conseguir ahorrar costes