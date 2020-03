Vmware migra de Vnware NSX-V a NSX-T Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 08:36 h (CET) La llegada de la solución para virtualización de redes VMWare NSX-T supondrá la obsolescencia de la versión anterior y pondrá de manifiesto la necesidad de cambiar a la actualización.

La virtualización de servidores ha provocado cambios en la formación de centros de datos y ha generado que cada vez el método más usado sea la virtualización de hardware y la implementación de servidores físicos, a modo de hipervisores para ejecutar máquinas virtuales en los servidores. Este procedimiento mejora la escalabilidad, la flexibilidad y la rentabilidad del centro de datos.

Beneficios de usar SDN

La red es un componente crucial para los centros de datos y por ello desde JMG recomiendan “optar por una solución SDN como medida adecuada en casos que se requieren redes grandes y configuraciones de red complejas”.

Las redes definidas por software tienen por objetivo favorecer la agilidad y la flexibilidad, permitiendo así que empresas y proveedores puedan tener un mayor control de la red y, en consecuencia, responder más rápido a los requisitos comerciales cambiantes.

Es por este motivo, que VMWare cuenta desde hace 5 años con soluciones como VMWare vSphere y sus complementos VMware ESXi Hypervisor y VMware vCenter, que son actualmente referentes en la industria de TI.

VMWare NSX-T, la versión definitiva de SDN para centros de datos virtualizados

VMWare NSX-T es una solución de virtualización de red que permite construir redes definidas por software de centros de datos virtualizados. Del mismo modo que las máquinas virtuales, las cuales se abstraen del hardware del servidor físico, redes virtuales con conmutadores, puertos, enrutadores , firewalls, etc., se construye en el espacio virtual.

El software es el sucesor de VMware vCloud Networking & Security (vCNS) y Nicira NVP, que fue adquirido por VMWare en 2012. La actualización proporciona una infraestructura ágil para crear entornos de aplicaciones nativos de la nube.

NSX-T Data Center se centra en proporcionar redes, seguridad y simplicidad operativa para arquitecturas y marcos de aplicación emergentes con entornos endpoint heterogéneos y pilas de tecnología. Incluye, también, cargas de trabajo completas, entornos de múltiples hipervisores, nubes públicas y varias nubes.

Todo ello lo convierte en un producto completamente integrado para personas y empresas que usan diferentes soluciones cloud. En definitiva, VMWare quiere trabajar en la línea Any Integration con todos los actores tecnológicos del mercado cloud.

Diferencias entre NSX-v y NSX-T

Mientras que NSX-v es una solución óptima para vSphere, NSX-T puede usarse también para plataformas de virtualización KVM, Docker, Kubernetes y OpenStack.

Una de las diferencias más notables entre ambos productos se centra en la funcionalidad de enrolamiento. Este primero utiliza enrutador lógico distribuido (DLR) y enrutamiento centralizado, además de un módulo de kernel de ruteo en cada hipervisor para realizar la conexión entre las interfaces lógicas (LIF). De este modo, las diferentes máquinas virtuales que se utilicen deben estar conectadas a un DLR, el cual debe estar a su vez acoplado a redes externas mediante enlaces de borde (NSX Edge).

NSX-T, por su parte, utiliza un enrutamiento en dos niveles y los segmentos de red se crean en nodos de transporte para mejorar la escalabilidad. El tráfico, debido al ruteo en hipervisor ESXi o KVM, se transmite utilizando una ruta más óptima. Otro de los valores añadidos es que realiza un encapsulamiento en Geneve y que cuenta con un soporte de OpenSwitch (OyS). Además, es un producto autónomo y no requiere de VCenter y a su vez puede soportar varios.

Como migrar de NSX-v a NSX-T

Existen dos métodos para realizar el traslado de un software a otro:

- Migración en Paralelo: la infraestructura de NSX-T se implementa en paralelo con la ya existente NSX-v. Mientras que algunos componentes, como la administración, pueden coexistir, los clústers de cómputo que ejecutan las cargas de trabajo se ejecutan en su propio hardware. La migración en este caso se podría realizar implementando las nuevas cargas en NSX-T o levantando y cambiando estas a la nueva infraestructura.

- Migración con NSX-T Migration Coordinator: La herramienta está integrada desde la versión NSX-T 2.4. Se deberá habilitar la migración en la consola de NSX-T, puesto que al ser una tarea no rutinaria aparece deshabilitada de forma predeterminada.

Desde JMG Virtual Consulting están preparados para ayudar a los clientes a realizar la transición hacia esta nueva versión de SDN y por ello ofrecen una versión de prueba y anuncian cursos 100% prácticos programados sobre NSX-T.

Se puede contactarles por email en hola@jmgvirtualconsulting.com o en el teléfono 911413462

