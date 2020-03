Schaeffler suspende las previsiones para 2020

Se suspenden las previsiones para el año 2020. Implementado un paquete de medidas para gestionar la crisis. Se comunicarán nuevas previsiones en una fecha posterior Debido a la propagación del coronavirus en todo el mundo y a las medidas y restricciones resultantes, el Comité de Dirección de Schaeffler AG, ha suspendido hoy las previsiones para el año 2020 para el Grupo Schaeffler y sus divisiones, publicadas el pasado 10 de marzo de 2020. Desde la perspectiva actual, no es posible estimar de forma fiable, ni el curso futuro de los desarrollos ni las implicaciones económicas. Se comunicarán nuevas previsiones una vez esto sea posible.

El paquete de medidas diseñado para ajustar las capacidades en Alemania y Europa (particularmente en la producción para automoción) ante la disminución de la demanda que se ultimó en colaboración con el Comité de Empresa y los representantes de los trabajadores el 19 de marzo de 2020 ha sido implementado según lo acordado. El Comité de Dirección ha acordado también medidas adicionales para áreas fuera de las plantas con los representantes de los trabajadores y el Comité de Empresa, que se implementarán en breve.

Además de instrumentos probados como el establecimiento de días de cierre, el uso de la bolsa de horas o cierre por vacaciones en las plantas, el paquete de medidas acordado comprende regulaciones relativas a jornadas a tiempo parcial, decididas debido a la crisis. El paquete permitirá la implementación en los diferentes emplazamientos de soluciones rápidas y flexibles que representen la menor carga posible para los empleados afectados.

''La crisis del coronavirus nos está afectando a todos nosotros así como a la economía en su conjunto. En Schaeffler, hemos respondido de forma rápida y consistente. Con la firme determinación y el excepcional compromiso de nuestros empleados y de todo nuestro equipo directivo, estoy seguro de que gestionaremos esta crisis con éxito,'' explica Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

