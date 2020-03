'Soñando En Color' nuevo álbum de la cantante y compositora latina de pop-rock Stefni Valencia Comunicae

miércoles, 25 de marzo de 2020, 15:25 h (CET) 'Un maravilloso álbum con melodías de pop-rock latino, que tocan el alma' así se describe el nuevo y muy esperado trabajo musical de Stefni Valencia 'Soñando en color' es el segundo trabajo de la cantante y compositora de pop-rock Stefni Valencia, que tras el éxito de su primer álbum, 'Obstáculos De Una Flor' la consagra como una artista integral capaz no sólo de entretener sino también de inspirar a través de las historias en sus canciones.

Para Stefni Valencia 'Soñando en color' revela otros aspectos como la conciencia social, presente en las letras de sus nuevas canciones.

"Gran parte de mi nuevo álbum está dedicado a los soñadores que hay entre mis fanáticos", comenta la artista. "Yo misma soy la prueba viviente de que los sueños pueden hacerse realidad si crees en ti mismo y sigues a tu corazón".

Los aspectos más destacados del nuevo álbum son: la mezcla de canciones que tienen mucha potencia en su mensaje, fuerza vocal y que al mismo tiempo tocan el alma intensamente, tal como lo son ‘El Lobo’ y ‘Es Así’. ‘Es Así’ recientemente recibió una crítica de cinco estrellas como: "un himno del pop-rock, que insta a las comunidades a mantenerse firmes y combatir la intolerancia en todos los ámbitos. Una canción llena de poder, guiada por un movimiento". Un mensaje vital que la artista Stefni Valencia quiere transmitir a su público en unos momentos tan especiales y que los críticos califican de cautivador "haciendo difícil no enamorarse de la música de Stefni y del halo que rodea a la artista".

Complementando el lanzamiento del álbum se encuentran también otros éxitos como: ‘Colores’ y ‘Sueña’ y los nuevos videos dirigidos por Philip Forteza, que la crítica describe: "visualmente impresionantes. En cada video de ‘Soñando En Color’, Stefni muestra una actuación increíble que le permite a los espectadores y los oyentes entrar a su mundo y llevarse una experiencia inigualable".

La reacción, comentarios y opiniones positivos provenientes de fuentes prestigiosas no se han hecho esperar:

Música A Tope, Blog especializado en Música, comentó recientemente: "Stefni Valencia es una artista multidisciplinaria que espera ganar muchos más admiradores del pop-rock, a través de su poderosa voz y gran calibre artístico".

Para más información, puede visitarse la web oficial: www.stefnivalencia.com

Redes sociales:

Instagram: @MsStefniV

Youtube: https://www.youtube.com/stefnivalencia

Spotify: https://open.spotify.com/artist/10sK2a5sLboEiyftBgPncV?si=-GYFSuDwQhWntzHgWXdApw

Itunes: https://music.apple.com/us/album/so%C3%B1ando-en-color/1486018609

