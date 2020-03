¡350 Podemos lograrlo! Una solución justa para combatir la pobreza Comunicae

miércoles, 25 de marzo de 2020, 13:20 h (CET) Ramon Maynou Ferreres plantea llevar a cabo en el Congreso una proposición de ley para la implantación de la Renta Básica Ciudadana Incondicional (RBCI) cuyo fin es acabar con la pobreza y la precariedad de una forma simple ¡350 Podemos lograrlo! es un libro cuya pretensión es aportar a los 350 diputados ideas simples para que puedan transformar las leyes con el fin de erradicar la pobreza y mejorar la sociedad. El instrumento para hacerlo es una proposición de ley para la implantación de la Renta Básica Ciudadana Incondicional (RBCI). O lo que es lo mismo que todos los ciudadanos reciban regularmente una suma de dinero incondicionalmente, lo que implicaría eliminar los subsidios condicionados.

Partiendo de esta premisa, su autor, Ramón Maynou, diputado de Podemos, considera que esta solución no desincentivará el trabajo y, en cambio, sí contribuirá a la disminución de los empleos precarios evitando la trampa de la pobreza. Entiende que esta es la mejor alternativa para que los ciudadanos sean particípes del cambio, sin necesidad de laboriosas recogidas de firmas, ni manifestaciones ni huelgas.

Para poder llevar a cabo esta medida, Maynou propone una reforma del sistema actual de pensiones y que se cree una banca pública para el pago del RBCI y la recaudación de impuestos, cuya gestión sea responsabilidad de la Seguridad Social. Para que este sistema sea viable considera necesario una reforma fiscal del IBI y del IRPF que permita la financiación del RBCI. La consecuencia directa de esta reforma conseguirá combatir el fraude fiscal, eliminando beneficios como deducciones, desgravaciones, exenciones... etc.

Una alternativa económica que rompe con los planteamientos liberales conocidos hasta el momento. Y que pretende transgredir las barreras establecidas para la consecución de, a su juicio, una sociedad más justa e igualitaria. El autor tiene las ideas claras y en este libro están las claves.

Sinopsis del libro.- Este libro va dirigido a los 350 diputados elegidos para que propongan, mejoren y aprueben una proposición de ley para la implantación de la Renta Básica Ciudadana Incondicional (RBCI), para acabar con la pobreza y la precariedad de una forma simple y justa: todos los ciudadanos reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones. La RBCI sustituirá los actuales subsidios condicionados, no desincentivará el trabajo, aunque sí disminuirá los empleos precarios y además evitará la trampa de la pobreza.

La RBCI será gestionada por la Seguridad Social. Se creará una banca pública para el pago de la RBCI y la recaudación de impuestos. Se propone una reforma sistema de pensiones actual con un sistema simple, justo y sostenible.La financiación de la RBCI se realizará con una reforma fiscal del IRPF y del IBI. Se eliminarán muchos de los beneficios fiscales: mínimos, desgravaciones, deducciones, reducciones, exenciones... Se combatirá el fraude fiscal y la evasión de impuestos. La reforma del IBI permitirá derogar impuestos complejos, discriminatorios e injustos.

El autor

Ramon Maynou Ferreres. Nacido en Arenys de Mar (Barcelona) el 10 octubre de 1957, con sus padres (un catalán y una valenciana) emigró a Lausana (Suiza) y con diez años de edad regreso a España. Desde pequeño, siempre le ha gustado arreglar cosas. Por eso estudio Ingeniería de Telecomunicaciones en Barcelona, donde, un comentario de un profesor de la Universidad, "necesitamos más ingenieros en política", le impulsa años después a participar en temas políticos. Así que también dedica sus habilidades de ingeniero para arreglar el mundo. Empleado como ingeniero en el grupo Acciona. En 2014 descubre que Podemos se presenta a las elecciones europeas con la renta básica en su programa electoral, y participa en el Círculo Estatal de Renta Básica. Se presenta a las primarias de Podemos para las elecciones generales de 2015.

En 2018 solicita la jubilación y se propone escribir el presente libro para aportar a los 350 diputados ideas simples para que puedan transformarlas en leyes justas para erradicar la pobreza y mejorar la sociedad. Así, los ciudadanos se convierten en participes del cambio, sin necesidad de laboriosas recogidas de firmas, ni manifestaciones ni huelgas... Los asesores de los diputados, para mantenerse en el cargo, generalmente sólo les dicen lo que quieren oír. Él ya está jubilado, por lo tanto no arriesga ningún puesto de trabajo al proponer lo que se debería hacer.

