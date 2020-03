INTERNXT cierra una Ronda de más de 250.000€ Comunicae

miércoles, 25 de marzo de 2020, 12:44 h (CET) Internxt cierra una Ronda de Financiación de más de 200.000€ a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com Pese a la situación tan crítica en la que se encuentra España, sigue habiendo buenas noticias en cuanto a la financiación de empresas por parte de plataformas de financiación como SociosInversores.com, que siguen trabajando para financiar proyectos como Internxt, una de las compañías con más potencial dentro del panorama Blockchain español.

Internxt irrumpe en la industria del cloud, y logra competir con gigantes como Google, Microsoft, Dropbox y Amazon con X Cloud, su producto estrella .

X Cloud, es una nube que ofrece un servicio significativamente más económico, ecológico, privado y seguro que el que se ofrece actualmente en el mercado a través de la Tecnología Blockchain*.

Entre los inversores encontramos a ESADE BAN, Delwik Group, y ex- directivos de Telefónica y Vodafone, y diversos inversores extranjeros conocedores de la tecnología blockchain. Internxt ha completado esta ronda de financiación a través de la plataforma de inversión SociosInversores.com, en un periodo de unas pocas semanas.

Con estos fondos, Internxt aumentará su gasto en marketing dirigido a la captación de clientes, seguirá mejorando de forma continua X Cloud. Todas estas acciones estarán dirigidas a aumentar significativamente su crecimiento y su ya importante cifra de negocio.

¿Qué pretende Internxt con su producto X-Cloud?

A largo plazo, Internxt espera poder crecer en otras verticales, siempre poniendo como foco principal la innovación. Desde su lanzamiento, Internxt ha ingresado ya alrededor de 1,000,000€.

Internxt tiene como objetivo enriquecer la vida a través de tecnología revolucionaria. El objetivo es crear una amplia gama de servicios innovadores de mercado masivo que distribuyan a varias industrias tecnológicas.

El foco de Internxt está en las personas. En palabras de Fran Villalba Segarra, CEO de la compañía: "Creemos que la tecnología debería empoderar al individuo y no dejarlo débil ante las corporaciones. La intención es ofrecer tecnología que asegure la privacidad del individuo".

Internxt opera desde España a nivel global, al ser una startup tecnológica que ofrece un producto digital, es fácilmente accesible desde cualquier parte del mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.