El complejo comercial American Dream incorpora la Inteligencia Artificial de Atos

miércoles, 25 de marzo de 2020, 12:36 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, ha desplegado su suite Codex AI en el complejo comercial y de entretenimiento American Dream de Triple Five Group, situado en East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.) Esta moderna plataforma de IoT y aprendizaje automático analiza los datos y predice el rendimiento de las atracciones del complejo comercial y permitirá al Grupo reducir el tiempo de inactividad, aumentar la satisfacción de los clientes y disminuir los costes de mantenimiento.

El Codex AI Suite de Atos recopila y almacena datos de cientos de sensores que alimentan un algoritmo que detecta tendencias aparentes, anomalías e identificadores únicos del estado de una máquina. Se trata de una solución fácil de usar, eficiente y rentable que ayuda a American Dream a construir y desplegar rápidamente aplicaciones de inteligencia artificial, extraer valor de los datos y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. La solución establece una línea base de análisis de datos utilizando datos históricos capturados por el controlador de las máquinas y activados a través de aplicaciones de renderizado en cualquier dispositivo.

Como parte del contrato, la Suite Codex AI de Atos dispone de múltiples servidores BullSequana Edge de Atos que se ubicarán en todo el Universo Nickelodeon de American Dream y en la “Observatory Wheel”, y permitirán una poderosa inferencia de IA y análisis en tiempo real, manteniendo los datos seguros y protegidos y permitiendo a American Dream predecir en tiempo real el rendimiento de estas dos atracciones, para reducir los periodos de inactividad y aumentar la satisfacción de los usuarios.

"La combinación de venta al por menor tradicional con atracciones crea experiencias incomparables para los visitantes, a la vez que establece grandes expectativas de servicio. Con esta asociación con Atos, podemos aprovechar su experiencia en el análisis de datos, la IA y la IoT para potenciar el servicio y las atracciones en beneficio de los visitantes de los parques temáticos, consiguiendo que sus recorridos sean más eficientes y agradables", comenta Mark Rewers, Director de Tecnología de la Información de American Dream.

"Trabajar con American Dream confirma nuestras fortalezas y capacidades para impulsar la explotación de datos y ser un proveedor clave y diferencial para nuestros clientes. Conectando entornos físicos y digitales para, a partir de los datos, generar nuevas oportunidades de negocio", señala Joshua Fiorenza, vicepresidente, Responsable de Internet de las Cosas de Atos en América del Norte.

Además de ofrecer productos y servicios de inteligencia artificial, Atos proporcionará cuatro laboratorios de inteligencia artificial basados en investigación, cada uno de 6 a 12 semanas, para enfocarse en la validación de soluciones cognitivas para American Dream. Los laboratorios de Inteligencia Artificial ayudarán a acelerar el tiempo de valorización en las cuatro áreas principales de mantenimiento prescriptivo, fallo predictivo, plataformas modernas de Internet de las cosas y plataformas de aprendizaje automático.

En noviembre pasado, Atos anunció un contrato de varios años con Triple Five Group como proveedor de tecnología clave en la construcción y gestión de una TI inteligente utilizando soluciones de Internet de las Cosas (IoT) y de Inteligencia Artificial (AI) para American Dream.

