Seis consejos para comprar online de manera segura

miércoles, 25 de marzo de 2020, 14:53 h (CET) Si las compras online eran ya eran una tendencia clara en los últimos tiempos, el cierre de comercios físicos debido a la alerta por coronavirus ha impulsado su crecimiento de manera exponencial. La nueva demanda pasa por supermercados online, tiendas con productos difíciles de encontrar en los pocos comercios que siguen abiertos o servicios financieros que nos eviten pasar por el banco.



Desde el comparador monmia nos recuerdan algunos consejos básicos para comprar en línea de manera segura:



Comprar en sitios con certificado de seguridad

El certificado de seguridad se puede comprobar mirando la URL de una página web en nuestro navegador. Debemos fijarnos que sea https:// en lugar de http://, ya que esto significa que es un lugar que protege la integridad de nuestros datos.



Dirigirnos a empresas de confianza

Aunque en tiempos de crisis es más fácil vernos presionados para tener que buscar productos online en sitios donde normalmente no lo haríamos, no debemos dejarnos llevar por la excepcionalidad de la situación. Por eso, debemos tratar de dirigirnos a sitios web de empresas que conozcamos, y si no es así, tratar de buscar opiniones online de otros clientes.



Saber reconocer los posibles fraudes

Por desgracia, pese a la situación excepcional que vivimos, el fraude online sigue existiendo, por lo que debemos ser especialmente cuidadosos. Cabe recordar que los bancos nunca solicitan claves personales a través de SMS o email.



Debemos desconfiar especialmente de los emails que nos llegan sin esperarlos y que contienen faltas de ortografía o no se dirigen a nosotros por nuestro nombre, ya que puede ser una señal de intento de phishing. Nunca debemos hacer clic en documentos adjuntos o enlaces incluidos en este tipo de emails.



Mejor pagar con tarjeta de crédito, prepago o Paypal

Cuando realicemos una compra de un producto o pidamos comida a domicilio es recomendable evitar el pago contra reembolso para no tener que intercambiar monedas y billetes con el mensajero.



Dentro de los pagos online, tenemos varias opciones. Por lo general, pagar con tarjeta de crédito, prepago o a través de Paypal puede ser más seguro que a través de una tarjeta de débito, donde se debita el dinero directamente de la cuenta bancaria y es más difícil reclamar en caso de que sea necesario.



A la hora de pagar en un comercio online, debería realizarse a través de una plataforma de pago segura. Cuando es así, normalmente el banco envía una clave única a nuestro teléfono móvil como medida de seguridad. Si nunca has utilizado tu tarjeta para pagar online, es posible que tu banco te pida que te des de alta en su comercio electrónico seguro (CES).



Lo ideal sería contar con una tarjeta prepago donde insertemos una cantidad determinada de dinero y que solo utilicemos para compras online. Existen cuentas bancarias online gratuitas que tienen tarjetas, que podemos utilizar para este fin.



Buscar opiniones de otros usuarios

Si nos disponemos a comprar desde una página web que no conocemos, es importante buscar recomendaciones u opiniones de otros usuarios a través de páginas web de opiniones externas a la empresa. Aunque algunas tiendas online de reciente creación puede que aún no tengan muchas opiniones online, lo cierto es que buscar recomendaciones siempre es buena idea.



Utilizar canales de banca digital

Hoy en día, prácticamente todas las cuentas bancarias ofrecen operativa online, y algunas de ellas, de hecho, solo permiten operar online. Debemos tratar de evitar las oficinas en la medida de lo posible y tratar de hacer desde el ordenador o el teléfono móvil operaciones diarias como transferencias o consulta de extractos bancarios.



