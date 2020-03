El “netflix del flamenco” ofrece programación gratuita durante el confinamiento por coronavirus

En estos difíciles momentos que todos estamos viviendo a consecuencia del COVID-19, ALL FLAMENCO ha decidido ofrecer gratuitamente parte de su programación para que el arte, y el flamenco en particular, contribuya a hacer más llevadera esta situación a todos los aficionados de nuestro país y del resto del mundo, proyectando y haciendo recordar la cultura de España en el exterior.



El flamenco se puede disfrutar de muchas maneras, pero mientras no se pueda hacer en vivo, ALL FLAMENCO se lo acerca a las casas de todos los aficionados a través de su servicio de videostreaming, accesible vía web en allflamenco.net, Chromecast y las apps de Android, iOS y ROKU.



ALL FLAMENCO ha creado en su servicio online una nueva sección de CONTENIDOS GRATUITOS en la que se irán publicando semanalmente una selección de títulos variados de gran calidad mientras dure el periodo de confinamiento. Esta primera semana se podrán disfrutar los siguientes espectáculos: el VII Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro de Turín celebrado durante el reciente Festival de Jerez 2020, el espectáculo de baile “Granada” de Fuensanta la Moneta, la Semifinal del Concurso Nacional de Cante Flamenco Zamara Music celebrado el pasado mes de enero en el Café Berlín de Madrid, los emocionantes conciertos de Carmen Linares “Verso a verso” y María Terremoto “La huella de mi sentío”, y el gran espectáculo de danza “¡Vamo’ allá!” de la compañía internacional Flamenconautas, dirigida por el coreógrafo Javier Latorre, estrenado en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.



La programación de ALL FLAMENCO está dedicada enteramente al arte flamenco y cuenta con un catálogo de más de un millar de títulos de gran calidad, el cual se actualiza todos los meses con nuevos estrenos, consistente en espectáculos de baile, recitales de cante y guitarra, largometrajes, documentales, desfiles de moda flamenca, entrevistas y reportajes, así como la cobertura de certámenes y festivales, entre otros contenidos. La mayor parte son originales, exclusivos y grabados recientemente en formato 4K con altos estándares de producción audiovisual. En su amplio catálogo se recogen, hasta la fecha, las actuaciones de más 900 artistas de la talla de Carmen Linares, María Terremoto, Miguel Poveda, La Macanita, Rafaela Carrasco, Chano Domínguez, Concha Jareño, Belén López, Jesús Méndez, El Pele, Duquende, Santiago Lara o el trío Pardo-Benavent-Di Geraldo, entre otros, celebrados en teatros, auditorios, peñas y otros lugares emblemáticos, como el Teatro Villamarta, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro Fernán Gómez, el Teatro Gran Vía, el Gran Teatro Falla o el Teatro Victoria Eugenia.