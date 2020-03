Policía y Guardia Civil detectan un descenso en las vulneraciones de las medidas del estado alarma Se han formulado un total de 13.038 denuncias, cifras que no incluyen la actividad de las policías autonómicas y locales y que también suponen un ligero descenso respecto del pasado lunes Redacción Siglo XXI

miércoles, 25 de marzo de 2020, 14:13 h (CET)

Este pasado martes, 74 personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por incumplir las condiciones de confinamiento impuestas en el Real Decreto 463/2020 de instauración del estado de alarma, lo que representa un ligero descenso respecto a la estadística del día anterior.

Además, se han formulado un total de 13.038 denuncias, cifras que no incluyen la actividad de las policías autonómicas y locales y que también suponen un ligero descenso respecto del pasado lunes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Científico-Técnico COVID-19 de este miércoles, los portavoces de la Policía y de la Guardia Civil coincidieron en destacar la labor que durante el estado de alarma están realizando los miembros de las policías locales de los municipios españoles y el buen funcionamiento de los mecanismos de cooperación y coordinación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

