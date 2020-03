La Federación Española de Puertos y AXA cierran un acuerdo de colaboración Comunicae

martes, 24 de marzo de 2020, 16:00 h (CET) Los puertos deportivos y turísticos podrán obtener mejores coberturas para todas sus actividades Los puertos deportivos y turísticos podrán obtener mejores coberturas con la firma de este acuerdo entre la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) e Hita & Port Sociedad de Agencia de Seguros S.L. (AXA), agencia Top 5 AXA en España.

El objetivo de este convenio es desarrollar y mejorar los puertos deportivos, dársenas deportivas y marinas, en todas las actividades que integran el sector, es decir en sus aspectos náuticos, pero también turísticos, técnicos, económicos, laborales, tributarios, organizativos, etc.

“Axa es una entidad de reconocido prestigio, dedicada al desarrollo de la actividad aseguradora en múltiples ámbitos y nuestra actividad necesita tener la mejor cobertura existente. Este acuerdo posibilitará a los 170 puertos que conforman nuestra federación estar óptimamente asegurados”, ha comentado el presidente de la Feapdt, Gabriel Martínez.

De igual forma, José Antonio García Hita, responsable de AXA Hita & Port, ha asegurado que “nuestra voluntad es que sea un acuerdo dinámico, no solo en las pólizas sino en posibles eventos y propuestas que desde la Feapdt nos hagan”.

La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos está formada por las Asociaciones de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia, Valencia, Galicia, Asturias y Cantabria.

En los casi de 8000 km de costa de la península y las islas Canarias y Baleares existen más de 350 puertos deportivos, con más de 125.000 amarres.

Casi dos terceras partes de los puertos en España se sitúan en el arco mediterráneo, 214 en concreto. Los 138 restantes están en las comunidades españolas y las provincias bañadas por el Atlántico y el Mar Cantábrico.

En los últimos 30 años el incremento del número de amarres ha sido constante, se cifra en más de un 250%. El tamaño de los amarres se ha incrementado, así como la eslora media de las embarcaciones matriculadas. Además, las instalaciones náuticas construidas en las últimas décadas han sido, en general, de mayor capacidad que los existentes en la década de los 70.

El objetivo principal de la FEAPDT es procurar el desarrollo y mejora de los puertos deportivos, dársenas deportivas y marinas en todas las actividades que integran el sector, en sus aspectos náuticos, turísticos, medio ambientales, formación y gestión.

