JOYclub ofrece gratis a todos los españoles ser miembros premium

martes, 24 de marzo de 2020, 14:28 h (CET) Joyclub quiere ayudar a pasar estos días de cuarentena abriendo su opción premium para que los españoles puedan explorar y disfrutar de una de las principales plataformas de sexualidad liberal La solidaridad, el apoyo y la ayuda que se están viviendo estos días por la pandemia del coronavirus ha hecho que plataformas como Pornhub hayan abierto sus servicios premium. Joyclub, comunidad basada en la sexualidad liberal, ha querido sumarse a esta iniciativa ofreciendo a todos los españoles ser miembros premium de forma gratuita durante un tiempo indefinido.

¿Qué beneficios tendrán?

En estos días en los que la población se encuentra en sus casas, disfrutar de la compañía de la pareja y hablar abiertamente de la sexualidad y nuevas formas de entender el amor puede ser una muy buena forma de abrir la comunicación y explorar opciones. Además, ante las recomendaciones de las autoridades de no salir y de reducir al mínimo el contacto con otras personas, la vía online es la más segura y con más alternativas.

Gracias a esta iniciativa, se podrán poner en contacto online a todos los miembros sin restricciones, ver todas las imágenes y videos de FSK-18, esto requiere la verificación gratuita de la edad. Además, compartir álbumes de fotos privados, vídeos, entre otros.

“Somos una sociedad solidaria y en estos momentos, creemos que el sexo y las relaciones pueden ser un gran vehículo para el entretenimiento e internet la plataforma perfecta para evitar contagios y prácticas que ahora mismo son arriesgadas. Además, estos días “encerrados” en casa son perfectos para probar cosas nuevas y ver nuevas opciones que quizá no nos habíamos planteado hasta ahora”, afirma Manuel Binternagel, portavoz de JOYclub.

Sobre JOYclub

JOYclub es una comunidad con más de 3 millones de miembros dirigida a todos aquellos que quieren disfrutar de una sexualidad abierta. Su misión: fortalecer la autoconfianza sexual y unir a las personas sexualmente liberadas para vivir auténticos intercambios y experiencias placenteras reales.

