Cambium Networks amplía su colaboración con Facebook Connectivity

Cambium Networks, un proveedor líder mundial de soluciones para redes inalámbricas, ha anunciado hoy que está trabajando en colaboración con Facebook Connectivity en distintas iniciativas El compromiso de Cambium Networks con Facebook Connectivity se traduce en que la conectividad a escala Gigabit ahora estará disponible para la población que vive y trabaja en áreas donde la fibra no es viable económicamente. Esta mejora del acceso a Internet de alta velocidad significa mayores oportunidades para lograr entornos de aprendizaje más atractivos y productivos, servicios de telemedicina mucho más efectivos y, de una forma más general, el crecimiento económico que en los últimos 20 años se ha asociado con la conectividad de altas prestaciones.

Acceso inalámbrico a escala Gigabit de ondas milimétricas de 60 Ghz

La plataforma de ondas milimétricas de 60 GHz de Cambium Networks incorpora la tecnología de malla de Terragraph. El sistema estándar 802.11ay multimodo puede configurarse para modos punto a punto (PTP), punto a multipunto (PMP) o para modos de malla eficiente; además, su diseño industrial está pensado para adaptarse a su despliegue previsto en zonas urbanas y suburbanas. La solución proporciona acceso de "último tramo" a los hogares de los abonados, las empresas y los edificios plurifamiliares, así como el medio ideal para usar en sistemas la videovigilancia y redes públicas de wifi. La solución también puede proporcionar un retorno a escala Gigabit y baja latencia para el tráfico de redes 4G o 5G.

Despliegue más rápido de wifi

Los equipos de investigación y desarrollo de Cambium Networks y Facebook Connectivity están colaborando para facilitar a los proveedores de servicios el despliegue de un retorno wifi fiable mediante puntos de acceso (AP, por sus siglas en inglés) wifi con tecnología de acceso de malla autoorganizada (SOMA). En caso de que un punto de acceso (AP) se desconecte, la tecnología de wifi en malla SOMA utiliza su funcionalidad autorreparadora para reconfigurar la malla automáticamente para resolver la incidencia y reconfigura la malla para que opere por los otros AP en malla o pasarelas AP.

Optimización del retorno inalámbrico

El retorno inalámbrico en frecuencias no sometidas a licencia está ganando popularidad a gran velocidad para su uso en servicios wifi en el hogar, pero también en el exterior. Sin el tiempo dedicado y los costes asociados al despliegue de la fibra, el retorno inalámbrico supone un sistema de conexión eficiente y económico para los puntos de acceso wifi. Cambium Networks colabora con Facebook Connectivity y otros líderes del sector para coordinar el uso del espectro inalámbrico no sometido a licencia entre el retorno inalámbrico y las radios wifi, lo cual permite el uso eficiente del espectro no sometido a licencia y aumentar, así, la eficacia.

Ciudades inteligentes

Cambium Networks está trabajando con Facebook Connectivity y otros miembros del proyecto TIP para afrontar los retos de desplegar, entre otras, infraestructuras para la comunicación, las cuales configuran la columna vertebral de los despliegues en ciudades inteligentes.

"Facebook se ha comprometido a trabajar con otras empresas del sector y en todo el mundo para ayudar a que más personas estén conectadas y cuenten con una Internet más rápida", ha afirmado Dan Rabinovitsj, vicepresidente de Facebook Connectivity. "Con sus contribuciones a Express Wi-Fi, la tecnología SOMA, la solución de malla de Terragraph y la iniciativa TIP, Cambium es un socio fundamental. La colaboración entre Cambium Networks y Facebook está democratizando aún más el poder de Internet".

Según el informe de Gartner "Market Guide for 5G New Radio Infrastructure (Guía de mercado para la nueva infraestructura de radio 5G), publicado el 16 de diciembre de 2019 y escrito por Peter Liu y Sylvain Fabre , entre otros, "en el año 2021, las inversiones en infraestructura para la red de 5G NR representarán el 19% de los ingresos totales de servicios inalámbricos de los proveedores de servicios de comunicación (CSP, por sus siglas en inglés), una cifra que en el año 2019 alcanzaba solo un 6%".

"La colaboración activa con los líderes del sector nos permite poner en juego tecnologías inalámbricas que resuelven problemas de hoy en día. La gama de soluciones inalámbricas de categoría Gigabit de Cambium Networks proporciona conectividad desde la nube hasta el cliente final", en palabras de Atul Bhatnagar, presidente y consejero delegado de Cambium Networks. "Nuestra experiencia con distintas tecnologías, casos prácticos y frecuencias nos permite estar en una situación de ventaja competitiva en el rápido desarrollo de soluciones con un coste total de propiedad líder en el sector. Nuestra nueva solución de red inalámbrica en malla multimodo de 60 GHz proporcionada por Terragraph permite alcanzar velocidades de Gigabit con un infinitamente inferior en tiempo y dinero respecto al despliegue de la fibra. Estos sistemas también se pueden alimentar y administrar desde una única consola cnMaestro (TM) basada en la nube que proporciona un sistema de visualización a vista de pájaro de las múltiples tecnologías inalámbricas de la red, lo cual permite a las operadoras maximizar las prestaciones y la satisfacción del usuario. Nuestras soluciones inalámbricas ofrecen resultados sorprendentes que resuelven los desafíos respecto a la conectividad de misión crítica".