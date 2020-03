¿Quién está usando tu cuenta de streaming?

Servicios como Netflix, Hulu, Disney+, Spotify y Apple Music han revolucionado la forma en que accedemos y consumimos películas, programas de televisión y música. Este cambio masivo no ha pasado desapercibido para los ciberataques, que han encontrado una manera de robar las credenciales de streaming válidas de los consumidores y venderlas a precios extremadamente reducidos. Cuando esto sucede, los titulares de las cuentas a menudo no saben que están compartiendo sus cuentas con usuarios no autorizados o ciberdelincuentes.



Los investigadores de Proofpoint han estudiado este problema con más detenimiento para detallar cómo está sucediendo esto y qué podemos hacer para proteger nuestras cuentas.



Existen tres formas en que los atacantes roban credenciales válidas de servicios de streaming: malware, phishing de credenciales y credenciales previamente robadas combinadas con la reutilización de contraseñas.



En este momento existe un mercado muy desarrollado y activo para las credenciales de streaming robadas, que se venden a precios reducidos.



Se ofrece a través de sofisticadas tiendas online, con opciones de precios flexibles, así como una garantía e incluso información de contacto en caso de cualquier problema.



La mejor manera de proteger tu cuenta es inscribirte para recibir notificaciones cada vez que un nuevo dispositivo se conecta a tu cuenta, de modo que puedas detectar actividades no autorizadas y tomar medidas.



Como nos comenta Fernando Anaya, Responsable de desarrollo de negocio de Proofpoint para España y Portugal: "Los servicios de streaming se han disparado en popularidad y demanda, lo que hace que estas cuentas sean cada vez más atractivas para los delincuentes. Como a todo el mundo se le pide ahora que permanezca en sus casas debido a la pandemia de coronavirus, muchos recurren a estos servicios de streaming para entretenerse. Es probable que los atacantes sigan este patrón y aumenten sus robos y ventas de credenciales de cuentas. Recomendamos a los usuarios que tomen unas sencillas medidas para proteger sus cuentas e identificar y eliminar a cualquier usuario no autorizado".