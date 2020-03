The Valley lanza "Digital Training Certificate: eCommerce & Marketing", un programa de negocio digital Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 15:28 h (CET) En plena crisis del COVID-19 las empresas buscan seguir operativas digitalmente y los trabajadores deben ampliar sus conocimientos digitales. El "Digital Training Certificate: eCommerce & Marketing" es un programa 100% online de tres semanas de duraci√≥n para obtener las claves sobre negocio digital, venta online en eCommerce, marketing y anal√≠tica digital. La oportunidad perfecta para aprovechar el tiempo en casa durante el estado de alarma Actualmente el marketing digital es parte fundamental de cualquier estrategia de negocios y los perfiles relacionados con esta disciplina son cada vez m√°s demandados. Las empresas buscan seguir operativas digitalmente y los trabajadores y aut√≥nomos deben adquirir competencias digitales, sobre todo, en la situaci√≥n de crisis del COVID-19, que trae consigo el auge del trabajo en remoto o la necesidad de conseguir soluciones innovadoras para seguir generando negocio. Ahora m√°s que nunca se hace necesario que los profesionales entiendan y sepan dominar el mundo de los negocios digitales para poder guiar a las compa√Ī√≠as hacia el camino del √©xito, el entorno digital.

En respuesta a esa necesidad, The Valley ha lanzado un nuevo programa, el ‚ÄúDigital Training Certificate: eCommerce & Marketing‚ÄĚ, un curso 100% online que comenzar√° el lunes 30 de marzo y tendr√° una duraci√≥n de 3 semanas, culminando el 17 de abril.

Todos aquellos interesados en dar un salto profesional al entorno de los negocios digitales, crear un eCommerce o iniciarse en el mundo del marketing digital podrán obtener una certificación y adquirir los fundamentos de un profesional digital: cómo construir un negocio digital, cómo se aplica el marketing digital para conseguir clientes de forma rentable y cómo tomar decisiones de negocio con la analítica digital y los datos.

A trav√©s de la metodolog√≠a microlearning, se estimular√° el aprendizaje de los estudiantes mediante videos, podcast, res√ļmenes e infograf√≠as que ayudar√°n a afianzar los conocimientos. Para alcanzar su certificado, los alumnos contar√°n con 20 minutos de este material did√°ctico de lunes a jueves durante 3 semanas, adem√°s de un Live Workshop de 2 horas cada viernes que se impartir√° de forma telepresencial para mostrarles c√≥mo los mejores profesionales de Espa√Īa aplican todas las t√©cnicas tratadas durante la semana, adem√°s de permitirles aclarar sus dudas.

