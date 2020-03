NTT Ltd. lanza su nueva división de Cloud Communications Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 15:17 h (CET) La división está dirigida por Mark Alexander como CEO y cuenta con Fiona Lodge como Directora de Producto y Estrategia, y Jean Turgeon como Director de Tecnología e Información NTT Ltd., compañía líder mundial en servicios de tecnología, anuncia el lanzamiento de su nueva división Cloud Communications, un centro de excelencia que ofrece soluciones de comunicaciones en la nube. Anteriormente conocida como Arkadin, la división Cloud Communications es un elemento fundamental para suministrar las soluciones de Intelligent Workplace de NTT Ltd. y continuará proporcionando asesoramiento a las empresas que quieren acelerar la colaboración moderna en sus entornos de trabajo y que debido a la situación actual es más importante que nunca.

NTT Ltd. ofrece un servicio completo que abarca todo el proceso de transformación digital, acortando distancias entre los empleados, clientes, proveedores y socios tecnológicos. Elegido como Partner de Comunicaciones Inteligentes de Microsoft en 2019, bajo su anterior nombre de Arkadin, la división de Cloud Communications ofrece un servicio único, de extremo a extremo, que complementa los servicios de consultoría e implementación del grupo. Esto permite a las empresas obtener el máximo beneficio de sus inversiones. Los servicios se ofrecen con la flexibilidad necesaria actualmente para permitir que las comunicaciones empresariales sean modernas, productivas y eficientes.

La división Cloud Communications sigue trabajando en estrecha colaboración con su filial, Applicable Limited, un proveedor líder de servicios de Comunicaciones Unificadas en la Nube y servicios de voz para empresas con oficinas en Bristol (Reino Unido), Brisbane (Australia) y Houston (Estados Unidos).

Últimos nombramientos en la división

Bajo el liderazgo de Mark Alexander, Fiona Lodge y Jean Turgeon colaborarán estrechamente con los actuales equipos regionales y de comercialización para impulsar la evolución estratégica de las soluciones de comunicaciones en la nube de primera categoría ofrecidas por NTT Ltd.

"Estamos encantados de que Fiona y Jean se incorporen al equipo de Cloud Communications", asegura Mark Alexander, CEO de la división Cloud Communications de NTT Ltd. "Ambos aportan un importante conjunto de habilidades, conocimientos y experiencia que ayudarán a que la división pueda continuar proporcionando las mejores soluciones, asociaciones, evaluaciones y servicios de consultoría a los clientes que han emprendido un viaje de transformación digital para conseguir un lugar de trabajo inteligente. Se unen a nuestro equipo global altamente cualificado, con el que trabajarán estrechamente para ayudar a cambiar la forma en que las empresas modernas se comunican y colaboran en todo el mundo".

En calidad de Directora de Producto y Estrategia, Fiona tiene la responsabilidad de reforzar el papel de la división NTT Cloud Communications como asesora de confianza en servicios y comunicaciones unificadas basadas en la nube. Trabaja en estrecha colaboración con una red de partners estratégicos como Microsoft y Cisco para facilitar una estrategia integral de transformación de los entornos de trabajo a los clientes de todo el mundo.

Como Director de Tecnología e Información, Jean lidera la adopción de servicios, tanto interna como externa, por parte de los clientes de NTT Ltd. a medida que emprenden sus viajes de transformación empresarial. Aporta años de experiencia en la alineación de los objetivos comerciales, la ejecución digital y la adopción de la nube, además de garantizar que se cumplan los estándares de SLA, seguridad y cumplimiento.

Fiona y Jean se unen al equipo directivo de la división Cloud Communications integrado por:

- Mark Alexander, CEO de Cloud Communications

- Christophe Reyes, Director de Ventas y Marketing

- Vianney Motte, Directora Financiera

- Florence Mas-Pastor, Directora de Recursos Humanos y Asuntos Legales

- Andrew Pearce, Director Ejecutivo para EMEA

- Scott McMaster, Director Ejecutivo para América

- Sean Kwek, Director Ejecutivo para APAC y Japón

- Alan Baldwin, Director Ejecutivo de Applicable Ltd.

