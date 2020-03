Adecco ofrecerá programas gratuitos de formación y reorientación laboral durante la crisis del COVID-19 Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 14:33 h (CET) Más de 70 programas formativos para reforzar las competencias de los usuarios. Además, LHH pone a disposición de los trabajadores afectados por procesos concursales, así como del colectivo de trabajadores más vulnerables incluidos en despidos colectivos que afecten a menos de 50 trabajadores, un programa de Recolocación on-line de 3 meses de duración sin coste alguno Existen dos pilares que forman parte del ADN de Adecco: la formación de los trabajadores y ayudar a las personas a conseguir un empleo. Por ello, ante la excepcionalidad de la crisis sanitaria por la que estamos atravesando y que ha supuesto el confinamiento de millones de españoles, la empresa líder en RRHH ha puesto en marcha dos iniciativas gratuitas para que todos los ciudadanos, tanto empleados como personas en situación de desempleo, aprovechen estas semanas para realizar programas de formación útiles que contribuyan a completar su perfil académico y reforzar su candidatura laboral.

Así, la primera de las iniciativas consiste en una plataforma para poner a disposición de estos colectivos más de 70 programas formativos totalmente gratuitos, divididos en 9 bloques temáticos, para convertir este periodo de cuarentena en una nueva oportunidad de completar su formación y ser más empleables. Estos programas, que hasta ahora se venían comercializando para empresas, serán completamente gratuitos ante la excepcionalidad de la situación.

La segunda iniciativa, dirigida al colectivo de desempleados más vulnerables afectados por procesos concursales y/o por despidos colectivos de menos de 50 personas, ofrecerá un programa de Recolocación on-line de 3 meses de duración, encaminado a mejorar su empleabilidad con el fin de conseguir una rápida inserción laboral.

Por último, la Fundación Adecco, con el objetivo de mantener vivo el compromiso de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que atraviesan más dificultades ha elaborado un conjunto de consejos para convertir los días en casa en una oportunidad para optimizar la búsqueda de trabajo.

En palabras de Jesús Cubero, Director de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco: “hace un año por estas fechas estábamos lanzando nuestro posicionamiento “Tu Propósito” con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar su Propósito personal, social y laboral, y sin saber la grave situación sanitaria que vendría por delante. Ahora más que nunca, nuestro propósito como empresa se reafirma y por ello estamos poniendo diversas herramientas para ayudar gratuitamente a las personas que trabajan desde casa, a las que ofrecen su trabajo diario en estas circunstancias para garantizar los servicios básicos o bien que desafortunadamente han perdido su empleo”.

9 bloques temáticos y más de 70 programas

Adecco ha desarrollado un amplio porfolio de programas que, completamente alineado con las últimas necesidades de sus más de 15.000 empresas con las que colabora actualmente en España, demandan para diferentes perfiles y procesos de selección. Este amplio espectro de programas busca proporcionar una plataforma de e-learning útil para diferentes perfiles que permita afrontar procesos de upskilling para mejorar la empleabilidad de los candidatos en el futuro.

Los programas se dividen en nueve grandes bloques temáticos que ofrecen la posibilidad de adquirir nuevas competencias en diferentes materias como el desarrollo de negocio, la gestión de equipos o nuevas técnicas digitales, entre otras. También estarán disponibles programas tradicionales de refuerzo de idiomas o específicos relacionados con la seguridad y el bienestar en el trabajo.

Los candidatos podrán obtener formación en materias que abarcan desde las competencias lingüísticas a nivel de negocio hasta aspectos específicos como la normativa vigente en materia de privacidad y RGPD o desarrollo de campañas de marketing en redes sociales.

Aquellas personas interesadas en la iniciativa tan solo tienen que registrar su nombre y dirección de correo electrónico en la plataforma para recibir la correspondiente invitación con la que podrán acceder y elegir la opción formativa que más se ajuste a sus necesidades.

Formación a medida para todos los perfiles

Adecco propone con esta iniciativa una total libertad sobre los diferentes módulos formativos en función del perfil laboral de los usuarios, lo que se traduce en una gran flexibilidad y en un itinerario formativo diferente al propuesto en otras opciones académicas. Los usuarios podrán priorizar su formación en aquellos contenidos que consideren más relevantes sin necesidad de profundizar en conceptos o procesos ya dominados.

La organización de los cursos es sencilla y fácil de manejar puesto que cada unidad está formada por diferentes apartados que incluyen videos, magazines, casos prácticos o test ofreciendo al usuario la posibilidad de decidir qué secciones cursar. Además, el seguimiento del proceso de formación en cada programa es completamente dinámico y todos los módulos generan su correspondiente diploma tras su finalización.

Programa gratuito de recolocación de tres meses

Además de su oferta gratuita de formación, y a través de LHH, compañía del Grupo Adecco especializada en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación (‘Workforce Transformation’), la compañía también pone en marcha un programa de recolocación on-line de 3 meses de duración sin coste alguno, consciente de la adversa situación actual a nivel de empleabilidad motivada por la crisis del COVID-19.

Actualmente la Ley establece que los despidos colectivos que afecten a más de 50 empleados deben contar con un plan de recolocación externa obligatorio. Sin embargo, tanto los procesos concursales como los despidos colectivos inferiores a 50 personas no tienen derecho a dichos planes, por lo que LHH, ante esta situación tan excepcional, pondrá también a su disposición un programa de recolocación sin coste encaminado a mejorar su empleabilidad y con el fin de conseguir una rápida inserción laboral.

Esta iniciativa proporciona acceso a diferentes plataformas como la biblioteca digital con diferentes píldoras de aprendizaje sobre transición de carreras, a talleres grupales con consultores especializados en reorientación laboral o a reuniones virtuales de equipos de trabajo con otros candidatos facilitados por un coach de carreras. Asimismo, los usuarios también podrán acceder a ofertas de empleo específicas, cursos de formación sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral.

Atención y orientación a los más vulnerables

En estos momentos, todo el sector fundacional está trabajando intensamente para atender a las personas que son más vulnerables a esta crisis sanitaria. A través de la Fundación Adecco quieren estar más cerca que nunca de todas estas personas. Para poder hacerlo, el equipo de la Fundación, formado por consultores con alta especialización en inclusión laboral y atención a situaciones de exclusión social, están intensificando el acompañamiento a todos sus usuarios mediante atención telemática y de proximidad.

Más cerca que nunca

Mediante diferentes acciones, el equipo de la Fundación está tratando de conectar con los usuarios de sus programas de orientación laboral para estar próximos a sus necesidades. Son más de 20.000 usuarios que se enfrentan a situaciones de extrema necesidad y a los que el aislamiento puede ocasionar mayores dificultades. “La brecha digital en muchos casos, las condiciones psicológicas o de salud y la situación social previa de exclusión en la que ya se encontraban, pueden hacer que su aislamiento sea mayor y conducir a situaciones de riesgo psicosocial”, apunta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco. Por ello, “tenemos que acompañarlos más que nunca”, subraya.

#PrepárateParaElEmpleo

A través de diferentes acciones de orientación y acompañamiento, la Fundación Adecco va a proponer a sus usuarios en situación de desempleo y riesgo de exclusión social continuar con las rutinas de formación para el empleo a través de webinars, sesiones individuales y tutoriales online que están elaborando. De esta manera se pretende que este tiempo de aislamiento les permita salir reforzados y retomar de nuevo la búsqueda de empleo con éxito. Asimismo, quieren que la situación de aislamiento no se agrave como consecuencia de la inactividad. “Hemos detectado que muchos de nuestros usuarios con discapacidad o situaciones de exclusión severa se encuentran desconcertados y bloqueados ante esta situación. No saben cómo actuar y han parado toda la actividad que habíamos generado a través de nuestra escuela de empleo en los meses previos”, comenta Mesonero.

Mediante el Checklist #PrepárateParaelEmpleo y otros recursos de orientación laboral especializada que han elaborado expertos en orientación laboral, les van a proponer rutinas que les ayuden a mejorar sus perfiles profesionales y a adquirir conocimientos y habilidades necesarias para buscar empleo con éxito.

