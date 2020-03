Según Cobratis, el Coronavirus comienza a disparar los impagados en todos los sectores Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 14:41 h (CET) La empresa de recobro afirma de forma tajante que al actual crisis económica que se atraviesa que promete ser más grave que la anterior que se inició en el año 2008, está desatando un aluvión masivo de impagados mercantiles que llevará consigo una enorme crecida de reclamaciones de deudas por impagos de facturas Los impagados mercantiles atraviesan un momento de plena crisis debido a la pandemia del COVID19 que ha puesto en jaque a economías de casi todo el mundo. Esta circunstancia se traducirá en unos drásticos incrementos en los índices de morosidad que se dispararán en el próximo semestre a límites quizás no vistos en la economía.

Las deudas más comunes a reclama según Cobratis España serán los giros bancarios emitidos durante estos dos últimos meses y durante el próximo trimestre ya que es el plazo legal permitido para la devolución de un recibo bancario por el cuaderno SEPA tradicional.

Los vencimientos a 60 y 90 días en el punto de mira

Los cobros acordados con clientes a los que se les han emitido facturas a vencimientos superiores a los dos meses son probablemente aquellos cobros que entrañan un mayor riesgo de impago ya que previsiblemente existan unos ratios de impago altísimos en estos giros bancarios.

Si se dispone de seguros de caución o y crédito, es aconsejable contactar en esta semanas con la entidad aseguradora para conocer y tener una previsión real sobre cuales son las coberturas ante impagos ante esta situación actual.

Otros cobros realizados por transferencia bancaria o tarjeta de crédito no entrañarán riesgos de impago tan importantes como lo son aquellos efectuados por cargo en cuenta. Cobrar deudas en estos momentos es una gestión crucial para las pymes y autónomos con problemas de impago que necesita cobrar con carácter de urgencia sus deudas y facturas impagadas.

Empresas de recobro en España listas para gestión de impagados masiva

En España existen numerosas empresas de recobro de impagados con la capacidad necesaria de respuesta para afrontar el cobro de morosos tan masivo que se avecina en los próximos meses. Se recomienda a las empresas y profesionales que empiezan a acumular impagos de facturas que se pongan en manos de despachos de abogados especializados en cobro de deudas o bien en entidades de recobro para iniciar cuanto antes la recuperación de sus facturas impagadas.

En el plano internacional, la situación no es mucho mejor, la compañía de recobro internacional Alliango comunicó recientemente que este paradigma es extrapolable en más de un 80% al resto de países tanto de la comunidad europea como al resto de países.

