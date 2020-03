Mascota Planet refuerza su servicio de entrega por el COVID-19 Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 12:48 h (CET) La tienda online Nº1 en mascotas refuerza los envíos a domicilio y amplían la cobertura horaria, debido al incremento exponencial en los pedidos online. Mascota Planet quiere aportar su granito de arena en este período de incertidumbre y duda. Su tienda online sigue activa para cubrir las necesidades de sus clientes, y la de sus mascotas. Asimismo facilitará las compras con medios de pago electrónico, incluyendo tarjeta bancaria, Paypal, transferencia, Amazon Pay y pagos financiados con Sequra Gracias a la gran amplitud de la cartera de productos de Mascota Planet, que cuenta con más de 12.000 productos (para perros, gatos, pájaros, peces, roedores, tortugas, reptiles y hurones), y a la gran cobertura de sus almacenes, se puede proveer a todos sus clientes sin ningún tipo de incidencia.

Se ha reforzado el sistema de almacenaje con productos de primera necesidad, sobre todo, como alimentos, optimizando todos los medios y recursos para optimizar la entrega de los pedidos que se realizan.

En estos momentos, sigue operativo el sistema de envío. Ahora más que nunca. Se está haciendo todo lo posible para que se reciban los pedidos, aunque las condiciones de entrega puedan sufrir algunos retrasos debido al estado de alarma.

Mascota Planet confirma que el reparto de los pedidos online estará garantizado durante el estado de alarma, registrándose más de 1500 pedidos entregados al día.

Desde Mascota Planet, se recuerda la no existencia de evidencia científica alguna de que los animales domésticos padezcan ni transmitan el COVID-19. Además, se deben tomar medidas generales con las mascotas:

- Después de tocar al animal, no tocarse los ojos, la nariz o la boca, y lavarse bien las manos.

- Al subir a casa después de sacar al perro, limpiar con gel desinfectante las almohadillas y la cola del animal, por prevención.

Además, Mascota Planet cuenta con un número de asistencia telefónica al que se puede llamar en caso de tener alguna cuestión o duda (952 820 999), además de poder enviar mensajes desde la página web para el mismo motivo.

La finalidad de todo esto es colaborar entre todos, así que #quedaosencasa, Mascota Planet hace todo lo posible para ponerlo fácil.

