12 Carpas lanza su primer videoclip, "Mala Hierba" Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 12:16 h (CET) El grupo de HipHop y Reggae 12 Carpas de Alicante, lanza su primer videoclip. En él, hablan sobre los rituales de la vida que benefician y hacen que una persona sea única, pero también sobre rituales que no son beneficiosos. En el videoclip, los vocalistas W.Xino y Jota Kalashnifonk, junto Jorge Faccio en la batería y Bruno Zaragoza como bajista y productor, hacen una crítica social transmitiendo un mensajes de superación desde su propia experiencia Esta formación, fusiona varios estilos de música. Tiene influencias de cada componente del grupo, dándole a su música un sentido diferente, personal y original. Funk, rock, rap, reggae o drum and bass entre otros, son las influencias y estilos en los que se inspiran estos jóvenes para la creación de sus temas musicales. La producción de sus canciones se basa en las nuevas tecnologías y métodos digitales mezclados con los elementos musicales tradicionales (instrumentales) a manos del bajista y el batería unidos a las voces que transmiten esa conciencia social de la igualdad de derechos.

"A ritmo de Hip Hop y reggae", como dicen ellos, el objetivo de este grupo multigenérico es transmitir mensajes y enseñanzas que han ido aprendiendo durante la vida. Mensajes de superación, critica social y un gran trabajo de autoproducción son los términos que definirían este grupo que tiene una gran conciencia social acerca del medio ambiente, la igualdad de

derechos y el respeto sobre la identidad de cada ser.

12 Carpas mediante la música, según W.Xino, “trata de demostrar una realidad que existe, que se puede tocar y que solo las personas unidas son capaces de cambiar”. Sus letras, llenas de mensajes y críticas sociales, quieren hacer conciencia del medio ambiente, así como de ciertas temáticas y problemas sociales que aún están limitados bajo censura y son un tabú; quieren abrir los ojos a la sociedad ante una realidad existente y tangible que quieren cambiar mediante ritmos de Hip Hop y Reggae.

El nombre de este grupo, 12 Carpas, hace referencia al pez Koi. Este animal simboliza la lucha, el esfuerzo, la determinación, la capacidad de imponerse y superarse. Bruno Zaragoza afirma que el nombre de este grupo define la capacidad que tienen de preservar y sacrificarse: “según leyendas, este pez se sacrifica durante su vida en su nado, consiguiendo superar cascadas y llegar a su destino. Como recompensa a sus esfuerzos, los dioses los convierten en dragones”. Además, en la cultura japonesa el equilibrio del ying yang se representa mediante once carpas doradas y una negra.

Algunos festivales y salas donde ha tocado este grupo son Alacant Desperta, un festival con una gran variedad cultural y artística o en el festival circense Kaotik Circus en Sot de Chera en enero de 2020, un festival que pese a su dimensión nunca deja de ser algo íntimo y familiar que cuenta también con una variedad cultural muy interesante (música, talleres de circo, cuentacuentos, espectáculos, mercadillos de arte, y mucho más). También son destacables sus actuaciones en salas de música como la Sala Babel. Asimismo se pudo disfrutar de la música reivindicativa de este grupo en festivales como Alicante Summer Festival entre otros.

Vídeos

12 Carpas - Mala Hibera



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.