AleaSoft: Los precios bajos del Brent y el gas se mantendrán mientras dure la crisis del coronavirus

lunes, 23 de marzo de 2020, 12:33 h (CET) Desde que comenzó la crisis del COVID-19 en AleaSoft se están realizando análisis de las repercusiones de las medidas para detener la propagación en los mercados de energía. La demanda de gas convencional se mantuvo similar a la de la semana pasada pues algunas industrias han aumentado su producción para hacer frente a las necesidades de esta situación, aunque sí ha cambiado la distribución horaria. Los precios del gas y del Brent han caído y se espera que se mantengan bajos mientras dure esta situación Demanda de gas de España

La demanda de gas total de España está compuesta por la demanda de gas convencional y la demanda de gas para el sector eléctrico. La demanda de gas convencional incluye el sector doméstico comercial y el sector industrial. La demanda de gas para el sector eléctrico incluye el consumo de ciclos combinados y la cogeneración. Toda esta información la publica Enagás.

En los primeros cuatro días de esta semana la demanda de gas total de España fue un 7,9% más baja que la de los mismos días de la semana pasada. El mayor descenso fue en la demanda para el sector eléctrico, que cayó un 44%. Esta disminución estuvo favorecida por la combinación de descenso de demanda eléctrica a raíz de las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus así como un incremento de la producción eólica, lo cual dejó menos margen para la producción de electricidad con gas.

En la demanda de gas convencional el descenso en el período analizado fue de un 0,9%, aunque en gran parte esta bajada se debe a que el 19 de marzo fue festivo en algunas comunidades autónomas. Entre el lunes y el miércoles la demanda convencional fue similar o superior a la de la semana pasada. Por una parte, esto se debió a que las temperaturas fueron 2,3 °C más frías que la semana pasada. Además, ha aumentado el consumo de algunas industrias que deben hacer frente a algunas necesidades derivadas de la crisis del COVID-19, tales como la industria alimenticia, la química y la de papel. Lo que sí se ha modificado en el consumo convencional respecto a la semana pasada es la distribución horaria, pues ha bajado la demanda entre las hora 1 y 10 y ha subido entre las horas 11 a 20. Este cambio en el patrón se debe a la disminución del consumo en el horario comercial y al aumento en el horario doméstico.

Mercados de petróleo Brent y gas

Los precios de los futuros de petróleo Brent para el mes de mayo de 2020 en el mercado ICE, iniciaron este mes con un precio de cierre de 51,90 $/bbl, registrado el día 2 de marzo. Pero los precios han descendido hasta alcanzarse el miércoles 18 de marzo un precio de cierre de 24,88 $/bbl. Este valor es un 52% inferior al precio de cierre de la primera sesión del mes y hay que destacar que no se registraban precios tan bajos como este desde abril de 2003. En la sesión de ayer 19 de marzo los precios se recuperaron después de que el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaran medidas de estímulo a la economía y cerraron en 28,47 $/bbl, es decir, 3,59 $/bbl por encima de la sesión anterior. De momento hoy se está manteniendo esta recuperación y se ha llegado a valores por encima de los 30 $/bbl.

De manera parecida, los precios del petróleo Brent en el mercado spot iniciaron este mes con valores en torno a los 50 $/bbl. Sin embargo, durante el mes han continuado con la tendencia descendente registrada ya en febrero y esta semana han alcanzado valores en torno a los 25 $/bbl, los cuales se sitúan al nivel de los registrados en la primavera de 2003.

Estos descensos de precios del petróleo Brent están relacionados principalmente con la caída en la demanda por la expansión del coronavirus a nivel mundial y las medidas de contención adoptadas para frenarla. Además, el fracaso de la OPEP+ para acordar nuevos recortes de producción que estabilizasen los precios ante esta situación y la decisión de países como Rusia y Arabia Saudí de aumentar su producción considerablemente a partir del mes de abril podrían favorecer aun más los descensos de precios el próximo mes.

En el caso de los precios de los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de abril de 2020, alcanzaron el valor máximo en lo que va de mes el miércoles 11 de marzo. Ese día se registró un precio de cierre de 9,37 €/MWh. Posteriormente, los precios empezaron a descender y el precio de cierre del miércoles 18 de marzo fue de 8,26 €/MWh, un 12% inferior al del miércoles de la semana anterior y el menor de los últimos dos años. Al igual que los futuros de Brent, en la sesión de ayer se recuperaron ligeramente cerrando en 8,54 €/MWh.

Los precios del gas TTF en el mercado spot durante la primera quincena de marzo oscilaron alrededor de los 9,13 €/MWh, alcanzando el valor mínimo quincenal de 8,70 €/MWh el día 10 de marzo y el valor máximo de 9,46 €/MWh, los días 14 y 15. La segunda quincena de este mes se inició alcanzando el día 16 de marzo el precio índice máximo mensual registrado hasta ahora, de 9,56 €/MWh. Sin embargo, a partir del martes, los precios descendieron y el jueves 19 de marzo el precio índice fue de 8,36 €/MWh, que es un 13% inferior al del día 16 y el más bajo desde principios de septiembre de 2019. El precio índice de hoy se ha recuperado ligeramente alcanzando un valor de 8,57 €/MWh.

Los precios de los futuros del gas de España en el mercado OMIP para el mes de abril de 2020 están presentado un comportamiento similar al de los futuros del gas TTF durante este mes de marzo, pero presentando valores entre 0,15 €/MWh y 0,84 €/MWh superiores a los registrados para los futuros de gas TTF para los mismos días. El precio de cierre máximo registrado en lo que va de mes fue el del día 13 de marzo, de 9,70 €/MWh. Desde ese día hasta el miércoles 18 de marzo, los precios han descendido un 9,0%. Con estos descensos, el precio de cierre del día 18 fue de 8,83 €/MWh, el más bajo en lo que va de mes. En la sesión de ayer los precios se mantuvieron prácticamente invariables, cerrando en 8,84 €/MWh.

Por lo que respecta al índice de precios del mercado MIBGAS, se registraron aumentos durante la primera mitad de marzo. El precio mínimo en lo que va de mes, de 8,44 €/MWh, fue el del día 2 de marzo. Mientras que el máximo, de 10,09 €/MWh, se alcanzó el lunes día 16. Pero, después de ese día, los precios empezaron a caer y el jueves 19 de marzo el precio ya fue de 8,59 €/MWh, un 15% inferior.

La tendencia descendente observada en los precios del gas de los mercados analizados en la segunda mitad del mes de marzo está relacionada con la caída en la demanda debida a la expansión del coronavirus y a las medidas de confinamiento decretadas cada vez en más países para intentar controlar la epidemia.

La evolución de estos mercados en los próximos días y meses dependerá en gran medida de la evolución de la crisis del COVID-19, pues mientras se mantengan las medidas para contener su propagación no se espera una recuperación de la demanda y por tanto los precios seguirán presionados a la baja.

En el caso del Brent y el gas, hay muchos conflictos que hacen bajar los precios, además de la caída de la demanda por el coronavirus: Arabia Saudí contra Irán, Arabia Saudí y EEUU contra Rusia y Venezuela, Arabia Saudí contra el resto de la OPEP, productores de la OPEP contra Rusia, productores de gas y petróleo contra productores de biocombustibles, productores de gas convencional y petróleo contra productores de gas shale, productores de gas y petróleo contra renovables (solar fotovoltaica, termosolar y eólica). En este último caso, si los precios son bajos las energías renovables dejan de ser rentables lo que puede provocar que se desincentiven muchas inversiones y el desarrollo de nuevos parques.

En el caso del gas, antes de la crisis del coronavirus ya los precios eran bajos por el exceso de oferta mundial, así que tampoco se espera un aumento importante de los precios cuando se supere la etapa actual.

Previsiones de AleaSoft

En AleaSoft se actualizan diariamente los modelos de previsiones de demanda y de precios de electricidad y gas. Durante este brote del COVID-19, se van actualizando los reportes de previsiones que realizan con los datos más recientes y con los escenarios más probables.

