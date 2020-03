Comunicados: una app gratuita para facilitar información importante durante la crisis del Covid-19 Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 11:18 h (CET) En la presente situación excepcional provocada por el Covid-19, cualquier ayuda puede ser importante. Como otras muchas empresas, Artáiz Asesoría Tecnológica, desde su modesto tamaño y capacidad, quiere aportar su granito de arena con "Comunicados", una app para smartphones que permite difundir información de forma sencilla y con la máxima visibilidad entre las personas que la hayan descargado Aunque la ciudadanía cuenta en este momento con numerosas herramientas para la comunicación interpersonal, como Whatsapp, Facebook u otras redes sociales, estas herramientas tienen varias desventajas. La principal quizás sea que el gran aumento de mensajes enviados por todos los usuarios puede hacer que informaciones importantes pasen desapercibidas.

Otro factor a tener en cuenta es que la posibilidad de publicar por parte de cualquier persona facilita la difusión de bulos e informaciones falsas, a menudo reenviados con la mejor de las intenciones.

Para solucionar estos inconvenientes se ha creado “Comunicados”, una app totalmente gratuita durante 60 días, tratando de ayudar a aquellos colectivos (empresas, asociaciones, entidades culturales, ayuntamientos… ) que necesiten una herramienta para difundir información de forma fiable, rápida y sin complicaciones.

“Comunicados” se ha desarrollado en un tiempo récord para cumplir principalmente con esta finalidad de proporcionar información desde una fuente fiable a todas las personas a las que pretende llegar. Se han priorizado aspectos como la rapidez en su puesta a disposición de las entidades y usuarios o la sencillez de uso frente a dotarla de prestaciones que pudieran hacerla más atractiva.

Las entidades que quieran utilizar “Comunicados” para mantener informadas a las personas de su ámbito sólo tienen que rellenar el formulario que encontrarán en www.artaiz asesoria.es/comunicados. Recibirán un código de uso para comenzar a usar “Comunicados” de forma gratuita y sin ningún compromiso de compra.

Las personas a las que la entidad quiera mantener informadas podrán descargar la app “Comunicados” en su smartphone sin ningún coste. Tampoco será necesario proporcionar ningún tipo de dato personal ni recibirán ningún tipo de publicidad ni oferta en sus dispositivos. Tras descargar la app, simplemente tendrán que introducir el código de la entidad de la que desean mantenerse informados, que les será comunicado por ésta.

Sólo la entidad podrá enviar mensajes a los usuarios que hayan descargado la app y estas comunicaciones llegarán a los smartphones como un mensaje push, que se coloca por encima del resto de contenidos del smartphone, disminuyendo así las posibilidades de que pasen desapercibidos.

Artáiz Asesoría Tecnológica es una muy pequeña empresa navarra con más de 20 años de experiencia ayudando a autónomos y pymes puesta en marcha de herramientas que les permiten abordar su Transformación Digital, ser más eficientes, ahorrar y dar un mejor servicio. Desde su ubicación en Artáiz, un minúsculo pueblo menos de 50 habitantes del pre-Pirineo de Navarra, Artáiz Asesoría Tecnología aporta su experiencia y conocimiento para ayudar a sus clientes a superar la situación excepcional que se atraviesa amos con la ayuda de las herramientas tecnológicas disponibles como apps, herramientas de videoconferencia, teletrabajo, webinars, firma electrónica, contabilización automática de facturas, Voz sobre IP, máquinas de cobro y cambio automático de efectivo sin contacto para comercios, o soluciones de software en la nube que facilitan el teletrabajo como CRMs, soluciones de gestión o trabajo en equipo.

