Día 7 (o 9) ​El tiempo: Mejor no salir de casa Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

lunes, 23 de marzo de 2020, 13:40 h (CET) -Actualidad: Decíamos ayer... -Economía: Scottex compra Amazon. -El tiempo: Mejor no salir de casa. -Deportes: Hasta 2024 todo se celebrará con la Wii -Ciencia: Diversos estudios demuestran que no hay estado de alarma más efectivo que soportar un Telediario. -Cultura: Da la sensación que Plácido Domingo existió hace 200 años, y que Kirk Douglas se nos fue hace 2000.



#deestosaldremospuesyaestamosdentro

