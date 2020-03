Apps Implantadores ofrece con Zoho herramientas para el teletrabajo a empresas españolas de manera gratuita Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 07:00 h (CET) Herramientas de productividad para el trabajo remoto de manera gratis gracias a Zoho y Apps Implantadores Apps Implantadores, Partner estratégico de Zoho en España con más de 10 años de experiencia, ha lanzado hoy una serie de iniciativas online con el objetivo de facilitar a las empresas españolas la transición hacia el teletrabajo. La necesidad de trabajo remoto es latente y hace falta en el mercado partners cualificados que puedan acompañar a las empresas a implementarlo de manera exitosa.

#ZohoRemotely, es el conjunto de aplicaciones Zoho para trabajar desde casa, la cual ofrece una suite completa de aplicaciones para comunicarse y colaborar y será gratuito hasta el 1 de julio.

Apps Implantadores ha identificado que el acceso a las aplicaciones no es suficiente para ser productivo en el mundo online.

En palabras de Raul Bellmunt, CEO de la Compañía: “No basta con dar las herramientas, es necesario el acompañamiento al usuario final para que sepa utilizarlas al máximo y no se pierdan las ventajas de comunicación y colaboración que dichas aplicaciones proporcionan”.

Por eso hoy, se ha puesto en marcha el plan holístico para trabajo remoto, brindando además de acompañamiento a la transición de las herramientas remotas, acceso gratuito al Sistema de aprendizaje en remoto creado por Apps implantadores, donde el usuario podrá gestionar su auto aprendizaje para conocer a fondo las herramientas a su propio ritmo. Además, se ofrecerán webinars para formaciones en directo y e-books.

Las pequeñas y medianas empresas serán quienes se vean más severamente afectadas ante la crisis actual.

Estas soluciones podrán salvar la productividad de las empresas españolas y les permitirá continuar siendo competitivos independientemente del lugar en el que trabajen.

Aquellas empresas que estén interesadas a acceder a estas soluciones de trabajo remoto pueden acceder a la web https://appsimplantadores.com/

