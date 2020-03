​Apostar por un diálogo Suso do Madrid, A Coruña Lectores

sábado, 21 de marzo de 2020, 08:23 h (CET) El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, en una entrevista, respondía con claridad a un gran número de temas relacionados en su mayoría con la actualidad social y política. Sobre el nuevo Gobierno, señalaba que tiene delante una gran oportunidad para favorecer de verdad un diálogo para el bien común. Recordaba la posición de la Iglesia sobre la eutanasia, que ve con preocupación legislaciones que plantean como solución a los problemas de quien sufre la propia aniquilación de quien está sufriendo y ha reiterado la necesidad de apostar por una verdadera libertad educativa que, cuando toca cuestiones relacionadas con la antropología del ser humano, parece como si no se pudieran plantear determinados asuntos sin que a uno le acusen de alguna fobia.











