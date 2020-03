SemRush gratis y sus beneficios para mejorar el posicionamiento web en Desamark Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 16:36 h (CET) Hoy en día es muy importante para los negocios estar en las primeras posiciones de Google para atraer clientes y así generar más beneficios. Una de las principales herramientas que usan los expertos en SEO para ello es SemRush Como mejorar un sitio web con SEMRush

SemRush tiene unas funcionalidades muy interesantes que permite saber:

- Búsqueda Orgánica: Las visitas que llegan de los buscadores, palabras clave posicionadas y el tráfico web de cada una. Permite segmentar por países .

- Búsqueda de pago: Saber en que palabras clave está gastando dinero la competencia y se detectarán los más interesantes para posicionarse .

- Enlaces: Son los enlaces que otras webs tienen hacia la web analizada. Permite ver de que tipo son y segmentar por ellos .

- Tracking de las posiciones: Se podrá ver la evolución de las posiciones en los resultados en el buscador de las distintas keywords . De esta forma se localizará que keywords se están posicionando bien y cuales no y requieren trabajarlas más .

Los datos obtenidos con estas funcionalidades se tendrán en cuenta posteriormente para los siguientes pasos:

- Estudio de las palabras clave : Se juntaran las palabras clave orgánicas y de pago de la competencia y creará páginas que respondan a la intención de búsqueda del usuario para superarlas.

- Optimización de SEO Onpage: Se optimizará cada página creada con su título, descripción y estructura jerárquica de H1, H2, H3, etc.

- Crear contenido de calidad : Se creará contenido original que responda a la intención de búsqueda , para que el usuario encuentre todo lo que busca y no se vaya a otro sitio.

- Conseguir sitios que enlacen: Se buscará de donde se pueden conseguir los mejores enlaces, buscando sitios relacionados , con autoridad y que traigan tráfico de calidad)

Siguiendo estos pasos se aumentará y se recibirá muchas visitas más a la web . Para aprender más sobre como usar Sem Rush , han creado una academia con cursos, vídeos y certificaciones gratuitas en:https://es.semrush.com/academy/

En estos momentos hay una promoción para probar SemRush gratis durante 1 mes en Desamark . Hay veces que van cambiando la promoción y son 14 días gratis, 7 días gratis o descuentos . Para consultar la promoción actual y otras ofertas que vayan sacando se puede ir a la web desamark.com o en el canal de Youtube de Desamark .

Probar SemRush GRATIS (versión Español)

https://www.desamark.com/cupones-semrush-gratis/

Try SemRush FREE (English versión)

https://www.desamark.com/en/semrush-free-trial/

Sobre Desamark

Agencia especializada en Posicionamiento web (SEO) que ayuda a las empresas mediante servicios y herramientas como SEMRush a mejorar el posicionamiento web para tener más clientes y beneficios .

Está ubicada en:

Desamark

Lauaxeta Kalea, 15 48980 Santurtzi

Bizkaia

¿Se ha probado SemRush para mejorar el posicionamiento web de su negocio? Ahora con las promoción de Desamark para probarla de forma gratuita ya no tiene excusa.

Vídeos

SemRush GRATIS 30 días y Cupón Codigo Promocional descuento en Desamark



