Saúl Ñíguez: "No soy la solución, pero ayudemos porque esta crisis afecta a todos" "Vamos a tratar de ayudar a las PYMES y autónomos. Nosotros no somos las solución, pero podemos ayudar a normalizar la situación, a que todo vuelva a ser como antes. Es una crisis que afecta a todos" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 21 de marzo de 2020, 08:00 h (CET) El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez afirmó que la crisis sanitaria del coronavirus "afecta a todos" y ha expresado su apoyo para "normalizar" la situación de dos de los sectores más afectados por el estado de alarma decretado por el Gobierno, las PYMES y autónomos, con el lanzamiento de la iniciativa #saldremosjuntos.



"Vamos a tratar de ayudar a las PYMES y autónomos. Nosotros no somos las solución, pero podemos ayudar a normalizar la situación, a que todo vuelva a ser como antes. Es una crisis que afecta a todos", afirmó el futbolista colchonero en declaraciones a Europa Press desde su domicilio en Madrid, donde lleva encerrado una semana por el Covid-19.



Saúl Ñíguez explicó que la génesis de #saldremosjuntos surgió el "segundo o tercer día" de confinamiento en su domicilio en una conversación con su agente, Nasser Hantout. "Le dije: 'Tenemos que hacer algo para ayudar a la gente que va a sufrir una crisis muy grande'. Le dimos forma, y ahora hay mucha gente detrás en sus casas trabajando en ella", apuntó el jugador ilicitano.



A esta iniciativa se han unido el también futbolista del Atlético Álvaro Morata, el excolchonero Óliver Torres, ahora en el Sevilla; el blaugrana Sergio Busquets y el portero de la Real Sociedad Miguel Ángel Moya. También periodistas como Antonio Lobato, el ex campeón del mundo de Moto3 Jorge Martín e influencers como, entre otros, el diseñador Pelayo Díaz.

