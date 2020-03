La hipocresía y el coranavirurs

La prensa de los países occidentales ha tratado este problema desde la perspectiva de una dictadura, la Dictadura Financiera, ellos la llaman Liberalismo económico que los ciudadanos no ven o no quieren comprender la realidad. Lo primero de lo que hablaron cuando ya afectaba a la población, fue clamar por las pérdidas que ocasionará en la economía mundial, les importaba 3 co...es la población, solo el vil metal.



Y el 17 de marzo la prensa española al servicio del capital tras el logro de China y su gobierno tiene la desfachatez de declarar que ello ha sido posible porque han contribuido también sus disciplinados ciudadanos y, «no hay que ocultarlo, las facilidades, en nada envidiables ni imitables, que proporcionan los sistemas autoritarios», pero todos imitan las mismas medidas de China en estos momentos. En España soportamos doble dictadura la económica y la hipócrita.



Un país que se preocupa por sus ciudadanos frente a los países llamados democráticos que muestran su desprecio a los ciudadanos, solo centrado en las pérdidas económicas que les pueden suponer.



Así como la actitud de la Iglesia española, solo rezos y palabras, con templos cerrados, Colegios con Polideportivos que podrían usarse para habilitar camas ante la escasez y continuo aumento de afectados, sin renunciar a las subvenciones de colegios o de los 10.000 millones anuales por el Concordato, cuyo origen se remonta tras la boda de los llamados Reyes Católicos hace más de 500 años.



A Europa solo le llega la ayuda de China con equipos y medicamentos, al igual que China solo recibió ayuda de Cuba entregando el medicamento Interferón alfa 2B creado por médicos cubanos, curando a más de 500 mil pacientes con Coronavirus, conseguido a pesar del bloqueo de 60 años por USA y sus satélites, los mismos que ahora no ofrecen ayuda a Venezuela para atender a su población, solo les interesa el petróleo no los ciudadanos.



Cronología de la Pandemia

- El 1 de enero china cierra en Huanan el mercado mayorista de marisco.



- El 5 de enero anuncia casos desconocidos de neumonía en Wuhan.



- El 7 de enero identifican el virus.



- El 9 de enero primer fallecido, varón de 61 años.



- El 12 de enero comparte la secuencia genética para que otros países desarrollen kits de diagnóstico.



- El 24 de enero es sellada Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, ya había dejado al menos 25 muertos y unos 830 infectados. Desde las diez de la mañana dejaron de estar activos todos los servicios de metro, tren, autobús o avión, dejando incomunicados con el exterior a sus 11 millones de habitantes.



- El 3 de febrero, después de 10 días de trabajos intensivos, terminan el hospital para dar respuesta a la alerta sanitaria un centro médico con 1.000 camas.



- El 3 de marzo en Wuhan, varios signos apuntan a la normalización. Catorce de los 16 hospitales de campaña están cerrados, los empleados del aeropuerto vuelven a trabajar y el número de nuevos casos diarios cae desde hace varias semanas. Un alto responsable da a entender que el confinamiento de Hubei podría terminar pronto.



- A final de enero se dieron los primeros casos en Italia, el confinamiento en la zona 0 - Lombardía se dictó entre el 20 de febrero y el 1 de marzo, alrededor del pueblo de Codogno.



- 19 de marzo primer día sin ninguna persona contagiada en China, tras cerca de 4 meses 3.200 fallecidos de una población de 1.400 millones de personas. Italia con 62 millones de personas, un mes después de aparecer los primeros afectados comienza parte del confinamiento, y una cifra de fallecidos de 3.400 personas en dos meses, esperándose su aumento y sin certeza de lograr prontamente el primer no contagiado. Y España sigue sus pasos.

Que pronto han olvidado muchos mayores la autocracia franquista, y cómo los partidos se han encargado de que la juventud no sepa lo logrado por aquellos que lucharon, cayeron o fueron encarcelados en el mejor de los casos por el sátrapa del Pardo. Tras su muerte aquellos luchadores reclamaron y lograron mejoras sociales, donde solo había Casas de Socorro se crearon ambulatorias y hospitales, vacaciones pagadas, horarios y descansos regulados con un sueldo digno, pero con la llegada al poder de los herederos del dictador, cambiaron las condiciones de trabajo, ahora son precarios con pagas y vacaciones incluidas, que mermarán la jubilación al final de su vida laboral, construyeron más hospitales que entregaron directamente a la especulación del capital, como también de los antiguos por departamentos, como lavandería, comedores, vigilancia, suministro..., adoctrinaron a la juventud en el «Carpe Diem», el consumo desenfrenado, la individualidad, competencia y pisar a quien fuere con el fin de ser una vulgar y miserable copia del rico.