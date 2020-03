David Navarro, como comprar la caja fuerte más adecuada Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 15:40 h (CET) David Navarro como consultor de seguridad explica que desde que a entrado el estado de alarma como consecuencia de coronavirus las llamadas que reciben, son clientes asustados por la enfermedad, pero también por el futuro económico que viene encima Ya ocurrió en el 2008 con la crisis que había muchos clientes que solicitan precio para la compra de una caja fuerte donde guardar su dinero y sus joyas por lo que en este artículo, se desea matizar la compra con cabeza de la caja fuerte y no por impulso que muchos ya están pensando. Por lo dicho a continuación se diferencian los tipos de cajas fuertes por grados para que quien este pensando en comprar una caja fuerte tenga argumentos para elegir la que mejor le convenga a su necesidad.

En primer lugar, conviene reseñar que para aumentar la seguridad de un domicilio particular, además de instalar una puerta acorazada homologada, se pueden comprar dos tipos de cajas, de empotrar y de sobreponer, muy importante saber que para que el seguro cubra el dinero y las joyas de la caja fuerte habría que saber que las de empotrar tendrían que estar empotradas con hormigón, la recomendación seria mínimo 10 cm en todo su entorno, siempre que la puerta sea lo suficientemente resistente, para aguantar el intento de robo.

Para las cajas fuertes de sobreponer tendrían que tener un peso mínimo de 100 kilos ya que pesara menos el seguro no podría poner algún problema, en la actualidad hay varios fabricantes que fabrican este tipo de cajas de 105 kilos sin ningún tipo de certificado, pero que para lo que se necesita sería suficiente.

Si se quiere más seguridad en el hogar se debe buscar una caja que tenga algún tipo de certificación existen les detallamos cuales podrían ser:

Homologación de cajas fuertes

GRADO S1: Son cajas fuertes con la certificación correspondiente con la normativa europea EN 14450 especialmente para clientes no muy pesadas y con un grado de seguridad para un domicilio elevado. Las aseguradoras suelen asegurar entre 1.000€ y 20.000€ entre dinero y joyas.

GRADO S2: Son cajas fuertes con la certificación correspondiente con la normativa europea EN 14450 mejor que la de grado S1 especialmente para clientes no muy pesadas y con un grado de seguridad para un domicilio elevado. Las aseguradoras suelen asegurar entre 3.000€ y 50.000€ entre dinero y joyas.

GRADO 0: Las cajas fuertes con certificación correspondiente con la normativa europea EN 1143-1, mejor que la de grado S1 y S2 certificadas por un organismo de control acreditado, este tipo de cajas valdría para domicilios y empresas.

GRADO 1: Armeros con certificación correspondiente con la normativa europea EN 1143-1, certificadas por un organismo de control acreditado, este tipo de armeros están diseñados para la guardar armas largas ralladas y munición.

GRADO II: Este tipo de cajas fuertes con certificación correspondiente con la normativa europea EN 1143-1, certificadas por un organismo de control acreditado, este tipo de para empresas y domicilios están diseñados para guardar objetos valiosos y documentos importantes.

GRADO III: Son cajas fuertes con homologación y certificación correspondiente con la normativa europea EN 1143-1 en grado III, certificadas y homologadas por un organismo de control acreditado, este tipo cajas están diseñadas para custodia de armas de fuego con licencia F para particulares o para empresas de seguridad que tengan que custodiar armas cortas y munición.

GRADO IV: Las cajas fuertes con homologación y certificación correspondiente con la normativa europea EN 1143-1 en grado IV, certificadas y homologadas por un organismo de control acreditado, este tipo cajas están diseñadas para empresas de obligado cumplimiento como puede ser Compro Oros, Joyerías, Administraciones de Loterías, Bancos, Prensa, Tiendas de Antigüedades, Casinos y Salas de Juego llevan un sistema de retardo y bloqueo. Para estaciones de servicio o gasolineras llevarían un buzón y doble llave para su apertura, y estar anclada al suelo si su peso es inferior a 2.000 kilos.

Son cajas muy recomendadas también para empresas o particulares que deseen la máxima protección de sus bienes más preciados. Que esta valiosa información les permita adquirir la caja fuerte más adecuada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.