​Protectores solares

De un tiempo a esta parte parece que la mayoría hemos tomado conciencia de la importancia que tiene protegernos frente a los rayos solares, pero sólo unos pocos lo hacemos durante todo el año.

Yo soy de las que hago los deberes, me pongo protección solar nada más salir a la calle independientemente de la estación en la que nos encontremos, mi tez es muy blanca y aunque no se me quema fácilmente sí necesito cuidarla frente a los rayos del sol, siempre que salgo me protejo, pero la verdad es que en general la gente solo se protege cuando ve acercarse el sol del verano….



Y ahora que faltan solo unos días para que sea primavera, y si todo va bien y conseguimos vencer a este virus y salir a la calle…, tendremos que ser prudentes e ir aún más preparados si cabe, muchos días en casa encerrados, se notan.



Por aquí os dejo las novedades en protección solar:

ISDIN: este año, ISDIN presenta una imagen renovada de todos sus productos y mejoras en algunas de sus fórmulas más emblemáticas con la incorporación de nuevos ingredientes de origen natural.



Entre sus novedades destacan sus fórmulas mejoradas en sus Fotoprotectores ISDIN Fusion Water, el fotoprotector más vendido, ofreciendo ahora una hidratación intensa y absorción inmediata. Su línea 5 Star Daily Protection nos proporciona: una alta protección frente la radiación UV, Safe-eye Tech (no pica en los ojos), Wet Skin (posible su aplicación sobre piel mojada), tolerancia óptima y Sea Friendy (formulada con ingredientes biodegradables y/o inorgánicos).



Como novedad en faciales, me sorprendió su Fotoprotector ISDIN Fusion Water URBAN, pensado para una fotoprotección diaria en zonas urbanas, perfecto para el día a día, cuenta con protección reforzada frente radiación UVA y Luz Azul, y protege la piel del daño oxidativo inducido por la polución urbana y con acción antifatiga. Hasta ahora no había en el mercado un fotoprotector tan enfocado a entornos urbanos, ¿no os parece?



Más novedades, su Fotoprotector Isdin UV Mineral Brush, aparece renovado, con una brocha más suave, un protector facial de uso diario que ofrece una protección de amplio espectro con filtros UVB (SPF50+) y UVA 100% minerales y protección frente a Luz Azul, con acabado invisible, genial para llevar siempre contigo.



En fotoprotección corporal, otra mejora en su bestseller bifásico Fotoprotector ISDIN Hydro Lotion, ahora con una nueva doble acción: protege la piel con una alta protección UV (SPF50) y añade una función DETOX que detoxifica y revitaliza la piel gracias a la acción de la Chlorella Maris, una alga marina con un alto poder antioxidante que ofrece una protección celular para combatir el daño oxidativo producido por el sol.



Shiseido: Nuevo Expert Sun Protector Los protectores solares de Shiseido han sido reformulados con la NUEVA Tecnología SynchroShieldTM, que se potencia con el calor y el agua. Una combinación de la tecnología Heatforce (que fortalece la película protectora cuando se expone al calor) y la tecnología Wetforce (que fortalece la película protectora cuando se expone al agua o la transpiración). Como resultado, este protector solar funciona de manera más potente en condiciones de mucho sol y calor!!!.



Su fórmula es además ligera y de rápida absorción.



SVR

Este laboratorio dermatológico se preocupa por la piel de los niños, seis veces más fina que la de un adulto, una piel que no produce tanta cantidad de melanina, transpiración o defensas, lo que les hace más vulnerables a los rayos solares y a la absorción de las sustancias químicas que contienen algunas cremas solares infantiles.

Desde aquí nos proponen un factor de protección alto que proteja frente al 100% de los rayos*, (UVB, UVA, Luz Visible e Infrarrojo) una fórmula libre de parabenos y alérgenos. Su gama Sun Secure protege antes, durante y después de la exposición solar y asegura la protección del 100% de los rayos



Cuentan con distintas texturas (spray, leche y bruma), para satisfacer los gustos de toda la familia.