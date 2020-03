eMonkeyz e IEBS organizan la eSports Academy Gratuita #YoMeQuedoEnCasa Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 14:28 h (CET) Con el objetivo de aprovechar el tiempo libre que tienen ahora los jóvenes, eMonkeyz, club de la liga profesional de videojuegos, e IEBS, han creado la eSports Academy #YoMeQuedoEnCasa, para que las familias puedan tener acceso a los eSports profesionales Con el objetivo de aprovechar el tiempo libre que tienen ahora los jóvenes y sus padres, eMonkeyz, club de la liga profesional de videojuegos, e IEBS, han creado la eSports Academy #YoMeQuedoEnCasa con tres objetivos:

Ayudar a los padres a entender mejor la función de los videojuegos en el desarrollo de sus hijos y que habilidades se incrementan con ello. Incentivar la participación y comprensión de los deportes electrónicos por parte de los padres, convirtiéndolo en un nexo de unión familiar. Ayudar a las familias con una actividad extraescolar, fomentando el desarrollo saludable de sus hijos. “Los eSports son una realidad y forman parte de la vida de las familias. La mejor herramienta que tenemos es educar a los padres a entender que los eSports son una vía para motivar a sus hijos e impulsar su desarrollo con habilidades y competencias para la vida real. El camino no es prohibirlo si no entenderlo y gestionarlo bien” indica Sergio Moreno director general de eMonkeyz.

La filosofía de eMonkeyz utiliza los eSports como una vía para motivar a los niños a llevar una vida equilibrada, incorporando hábitos saludables y la práctica del deporte. Además, en el ámbito profesional hay estudios que confirman que los jugadores que siguen estas rutinas incrementan su rendimiento en competición de forma sobresaliente.

Aprovechando la suspensión de las clases y para ayudar a padres e hijos durante el confinamiento, se han organizado diferentes torneos de LOL, FIFA, Fortnite, Riot "TFT" y "Runaterra", donde además de educar y repartir muchos regalos, se seleccionarán a la futuras estrellas de los eSports que participarán en un Campus de Verano en la Gaming House de eMonkeyz.

El próximo miércoles Emonkeyz e IEBS han organizado una charla informativa para padres e hijos que contará con la presencia del Phd. Oscar García Panella, de la empresa Cookie Box, experto en videojuegos y entornos de gamificación y donde explicará los fundamentos científicos de los videojuegos como herramienta de motivación y desarrollo. Más información y registro en está página: https://iebschool.typeform.com/to/bZUjHV

