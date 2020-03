Dalkon regalos, razones por las que los regalos promocionales son parte importante para las empresas Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 14:34 h (CET) "Ojos que no ven, corazón que no siente" es un viejo dicho, pero es especialmente cierto sobre las relaciones con los clientes. Todos los usuarios han dado algo con un logo, y a menudo son usados todos los días. ¿Pero cómo se sabe que lo que se está haciendo en estas acciones de marketing está funcionando? ¿Cómo se asegura de que la marca esté en la mente de los clientes y cómo se diferencia uno de la competencia? Aquí se ofrecen 10 buenas razones por las que toda estrategia de marketing puede beneficiarse de la inclusión de regalos promocionales como parte de la campaña general.

Crear una conciencia duradera

Las investigaciones muestran que el 62% de las personas recuerdan el nombre y los detalles de una empresa que les dio un producto promocional. Un buen producto promocional debería convertirse en un recordatorio continuo de la marca, cada día que se utiliza. La lealtad del cliente e incluso la mejora de las relaciones con los clientes puede ser el resultado del uso inteligente de un regalo promocional, creando una apreciación y gratitud inmediatas que forja un vínculo positivo.

Al incluir los datos de contacto en un producto, es más probable que los nuevos clientes llamen, ya que es tan fácil de localizar. Es una gran tarjeta de visita y negocio a largo plazo.

Acceso a un valioso espacio publicitario

La mayoría de las personas están en el trabajo durante 8 horas al día, y muchos se sientan en un solo lugar, en su escritorio durante ese período de tiempo. Si el cliente actual o potencial está usando el material de marca o regalo promocional en la oficina, la empresa se ha asegurado el espacio publicitario más valioso del mundo, justo en el escritorio de la oficina. Un producto promocional bien seleccionado puede convertirse en una valla publicitaria permanente de la marca y el mensaje en un lugar de trabajo.

Añadir un valor personal al mensaje en la campaña de marketing

Si se conoce la base de clientes y se entiende lo que hace funcionar, se puede añadir una dimensión personal al mensaje general de marketing. Un buen producto promocional puede ayudar a localizar y personalizar el mensaje de marca.

Al hacer un uso inteligente de un regalo promocional interesante y añadir un logotipo o diseño atractivo, se puede aumentar el valor percibido y la conveniencia del artículo para un público determinado. Por ejemplo, si el artículo promocional se percibe como "guay", no sólo será más probable que la gente lo conserve y lo utilice, sino que incluso lo coleccionará (si hay más de una variedad). Grandes marcas son expertas en crear "cool-collectibles". Recibir un artículo de marca interesante puede ser una gran manera de crear conciencia de marca, y añadir un atractivo personal para su segmento de mercado.

Por ejemplo, si se trabaja en el mundo de la salud y el fitness, se puede encontrar que una persona que recibe un podómetro con el logotipo, pronto lo utiliza como su nuevo gadget favorito. Lo usan todos los días y lo llevan a todas partes. Desarrollan una fuerte afición por él y por lo tanto una fuerte asociación y familiaridad con su marca. Esto puede llevar al reconocimiento de la marca no sólo para el usuario, sino también para los que le rodean, especialmente si la persona disfruta hablando de su nuevo regalo.

Aprovechar el valor del costo percibido de un regalo

La persona promedio no tiene idea del coste de producir artículos promocionales. Es más probable que sobreestimen el precio ya que los supuestos se basan en el coste de compra percibido de un solo artículo, no muchos. Como comercializador, se puede aprovechar esta percepción comprando los productos de promoción a granel por un coste mucho menor que el del valor individual de venta al por menor, pero el valor percibido por el destinatario será mucho mayor.

Esto es particularmente útil cuando se ofrecen productos de promoción de primera calidad, ya que la persona que recibe su regalo de promoción supondrá que se le ha dado un regalo bastante bueno y querrá conservarlo y utilizarlo. Por ejemplo, un producto que cuesta 5 euros puede representar un valor de 15 euros para el destinatario. Cuando un producto se incluye en un paquete con una mercancía de cortesía, el valor aparente total del paquete global se incrementa sustancialmente más allá del coste del artículo original.

Involucrarse con la comunidad local y grupos de caridad

Patrocinar eventos e involucrarse con la comunidad local es una manera fantástica de aumentar el reconocimiento de su marca y una forma comprobada de mejorar las percepciones positivas de los consumidores y la cuota de mercado.

Organizar una barbacoa de caridad, o proporcionar las camisetas para el equipo de fútbol infantil local es una gran manera de que un negocio sea visto como realmente se preocupa y apoya a la comunidad. El gesto relativamente simple de patrocinar un grupo local, y añadir su logo a la señalización o donar productos de marca, no sólo puede ayudar a la conciencia de marca, sino que también ayuda a una buena causa. Es una situación en la que todos ganan!

Incentivo para los empleados

Los productos promocionales pueden darse no sólo a los clientes sino también a los empleados para agradecerles su buen desempeño, o para motivarlos a actuar con la recompensa de ser un regalo de algún tipo. Es muy interesante considerar la posibilidad de crear un programa de premios que se adapte mejor a la cultura de trabajo, a los empleados y a los objetivos corporativos. Hay muchos tipos diferentes de productos que tienen un alto valor percibido por su personal pero que son relativamente de bajo coste. Esto puede ayudar a aumentar la positividad y la energía en el lugar de trabajo, particularmente en un ambiente de ventas donde los incentivos son grandes motivadores.

Una manera diferente hacer descuentos y promover los productos de venta al por menor

En lugar de hacer descuentos en el precio de un producto, es interesante considerar agregar un artículo de regalo. El artículo de regalo de marca debería valer menos para uno mismo lo que un descuento monetario propuesto, pero debería percibirse que vale más para el cliente.

La emoción de un regalo gratuito permite a los clientes sentirse especiales a través de la compra, y creen que han conseguido un buen trato. Esto retroalimenta el sentimiento positivo general que tienen los clientes cuando vuelven a pensar en la marca en el futuro.

Los clientes son los embajadores

Cada vez que se ve a alguien usando una prenda de vestir como una camiseta o una gorra de béisbol con un logo, esa persona se ha convertido en una cartelera móvil personal para una marca. Algunas marcas lo hacen excepcionalmente bien mediante el uso de diseños interesantes y geniales que resultan atractivos para la gente, o simplemente proporcionando al cliente practicidad, como una mochila gratis para llevar ropa deportiva cuando se inscriben en un nuevo gimnasio.

Si los clientes usan o utilizan los productos promocionales como parte de su vida cotidiana, se habrá logrado que esa persona se convierta en un embajador público de su marca y en un tablero de publicidad móvil dondequiera que vaya.

Los productos promocionales correctamente dirigidos son rentables

La investigación muestra que el 62% de las personas recuerdan los detalles de la compañía que les proporcionó un artículo promocional. La clave para aprovechar al máximo esta estadística comienza con el conocimiento del mercado objetivo. Los mensajes de nicho de mercado, junto con buenos productos promocionales, pueden encabezar eficazmente el segmento de mercado correcto para la marca.

Para que esta sea una campaña de marketing rentable e idealmente rentable a largo plazo, es necesario asegurarse de que el coste de producir el producto promocional correcto alcanzará niveles de recuerdo que son mucho mayores que los de la publicidad en medios generales. Este tipo de comercialización también puede ayudar con el control del presupuesto y los cálculos precisos del punto de equilibrio.

Publicidad tridimensional

En el mundo digital de hoy, muchos regalos vienen en forma de un código de descuento impersonal o un enlace de correo electrónico. Sin embargo, a pesar de la tecnología, los seres humanos siguen siendo muy parecidos, y la gente todavía ama algo que puede tocar y sentir. Recibir un objeto tangible gratis es excitante para la mayoría de la gente, y normalmente mucho más interesante que cualquier promoción digital.

Crear un objeto que sea táctil, personalizado y significativo aumenta la conciencia de marca. El resurgimiento de los discos de vinilo en la era de la música digital es un ejemplo de la necesidad de la gente de tener y sostener algo físico. A la gente le gustan las cosas que sienten que son "para ellos" o "sobre ellos". La próxima vez que se piense en un artículo promocional, hay que considerar que un producto tangible puede tener mucho más significado para alguien que cualquier cosa en el mundo digital.

Los regalos promocionales que son reflexivos, creativos y útiles hacen feliz a la gente y les dejan una buena impresión del producto y de la marca que se anuncia en él. Con tantos artículos posibles para imprimir con su logotipo, Dalkon regalos promocionales puede ayudar a encontrar formas nuevas e innovadoras de recordar a los clientes el valor que se proporciona y fomentar la repetición de negocios y las referencias.

Todo plan de marketing debe buscar incluir productos promocionales. Cuando se vincula con una estrategia de comercialización eficaz, se puede añadir valor a cualquier campaña y crear una experiencia memorable. La comercialización en línea es ciertamente el camino del futuro, sin embargo, no se deben pasar por alto las estrategias de comercialización no convencionales. El uso de productos de promoción es una de esas estrategias.

