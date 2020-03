Nace Citius la 1ª Smart School del mundo ofreciendo todos sus Cursos Gratis Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 14:12 h (CET) En plena crisis del coronavirus la escuela ha decidido salir al mercado regalando sus más de 80 cursos de un mes disponibles. Será la primera escuela digital que ofrece sus masters por suscripción con un formato Smart, adaptado a los ritmos y capacidades de cada persona Citius Smart School nace nace en un momento donde ha quedado patente la necesidad de capacitar a los profesionales en competencias digitales y se presenta regalando sus cursos de Big Data, Marketing Digital, Project Management, Digital Business, Fintech y RRHH 4.0. Y qué mejor manera de presentar su oferta académica y novedosa metodología que ofreciendo su formación gratis en un momento clave para salir reforzados de esta crisis.

Se trata de la primera escuela online smart del mundo, porque permite al alumno gestionar su desarrollo de competencias de forma personalizada, aplicando inteligencia artificial, peer learnig y peergrading y bajo un formato de suscripción, algo que hasta ahora no había sido posible. De esta manera el alumno podrá hacer todos los masters que quiera a su rtitmo y decidir cómo, cuándo y qué estudiar.

Ante un entorno tecnológico en constante cambio, los directivos requieren de una constante formación para no quedarse obsoletos. Citius Smart School se adapta a sus necesidades con programas totalmente personalizados mediante un análisis del ADN profesional de cada alumno.

La escuela, además, ofrece al alumno flexibilidad total en su formación con un plan de estudios a medida. De esta manera, el alumno aprende a su ritmo y comparte sus conocimientos con otros profesionales. Todos los cursos están avalados por las más prestigiosas universidades.

Durante la actual crisis ha quedado patente que las empresas no están preparadas para los retos de la digitalización. Por eso, más que nunca es necesario promover un cambio desde las instituciones educativas.

En este sentido Citius Smart School como parte de su compromiso social y propósito de acelerar la capacitación nuevas tecnologías, ofrecerá sus cursos completamente gratis con el fin de darse a conocer, ayudar a hacer más llevadera esta situación y salir reforzados de esta crisis.

Sobre Citius Smart School

Citius Smart School es la primera escuela abierta e inteligente y por suscripción, que ofrece una formación personalizada y adaptada a las necesidades específicas de cada profesional aplicando la tecnología y la inteligencia artificial. Cuenta con más de 120 unidades didácticas que comprenden las competencias digitales más demandadas con las que el alumno puede diseñar una formación a la medida de sus necesidades.

