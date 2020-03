Al hacer una reforma en casa conviene elegir la empresa adecuada, según Ecorenueva

La decisión de reformar la casa no es algo que pueda tomarse a la ligera. A tenor de la opinión de los expertos del sector, elegir una empresa de reformas en Madrid que sea adecuada marcará la diferencia en el resultado. Ecorenueva, empresa líder del sector de la reforma, desvela las claves de este fenómeno Todas las personas que hayan llevado a cabo la reforma total o parcial de una vivienda, conocen la importancia de contar con profesionales de experiencia a la hora de reformar un hogar. Es fundamental por todo lo que hay que tener en cuenta, desde la planificación hasta la entrega de la obra terminada. Los expertos de Ecorenueva dan unos cuantos consejos a la hora de seleccionar la empresa de reformas en Madrid que mejor se adapte a cada proyecto.

Lo primero: hay que pensar bien qué se quiere reformar

Antes de ponerse a mirar empresas de reformas, es necesario analizar la magnitud de la reforma. Por ejemplo, la cocina y el baño son dos de las estancias más reformadas, ya que suelen ser las que más uso tienen y mayor deterioro suelen presentar con el tiempo. Sin embargo, es importante analizar el tipo de estancia que se necesita, además de ajustarse al tamaño y las condiciones de cada una.

También hay que pararse a pensar en los materiales, la distribución o qué elementos se quedarán y cuáles se van a retirar. Y por supuesto, conviene plantearse si es mejor una reforma integral o si con unos cuantos cambios será suficiente.

Calcular anticipadamente el presupuesto

El segundo aspecto para elegir una empresa de reformas en Madrid es saber de cuánto dinero se dispone para poder llevarla a cabo. Así se podrá valorar qué aspectos de la propuesta de la empresa puede costearse, y si alguna de las cosas se puede dejar para más adelante si los fondos no dan para todo.

Es esencial contar con un porcentaje para imprevistos, ya que una vez que se empieza con la obra es muy complicado volver atrás. Por eso, es preciso calcular muy bien el dinero del que se dispone y no apurarlo demasiado.

Pedir referencias

Los comentarios de usuarios que han contratado una empresa de reformas son un recurso muy interesante a la hora de decidir. También es útil ver si alguien conocido ha reformado su casa hace poco, porque se podrá tener una referencia de primera mano que garantizará la satisfacción.

Otra fuente de información al respecto son foros y redes sociales, donde las personas comparten su opinión y valoran la calidad del servicio que se les dio.

La ubicación, algo fundamental

Si el lugar de la reforma que se quiere emprender es Madrid, lo mejor es contactar con una empresa que esté en esta misma zona. De lo contrario, el usuario podría encontrarse con retrasos y sobrecostes debido a la distancia que tiene que recorrer el equipo de trabajo para llegar hasta la casa objeto de la reforma.

Que sea una empresa legal

Puede parecer algo básico, pero las empresas del sector recomiendan asegurarse de que se va a trabajar con una empresa de reformas que lo tiene todo en orden. Desde las obligaciones fiscales hasta los contratos de sus trabajadores. Así podrá tenerse más claro que se está tratando con personas responsables, y se evitará futuros problemas.

Atención personalizada

Se recomienda no dudar a la hora de pedir información directamente a la empresa que se plantee contratar. Así se conocerá cómo es la atención al cliente y si se toman en serio el proyecto. Si en un par de días no han resuelto las dudas presentadas, podría ser indicativo de que no van a atender el proyecto a tiempo.

"En https://www.ecorenueva.com/ se encargan de atender todas las solicitudes en el menor tiempo posible, y siempre de forma personalizada" declaran desde Ecorenueva.

Plan de pagos

Una reforma puede ser bastante costosa. Por eso, desde Ecorenueva recomiendan preguntar si cuentan con un plan de financiación mensual. Así se podrá hacer la reforma contando con más recursos que si se tiene que pagar todo de golpe.

Con estos consejos los usuarios podrán elegir la empresa de reformas en Madrid que se adecúe mejor a sus necesidades concretas.