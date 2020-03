Bionike presenta sus mascarillas faciales para pasar la cuarentena Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 13:37 h (CET) Debido a la crisis del Coronavirus, la recomendación es quedarse en casa para evitar que aumenten los contagios, así que, por qué no aprovechar el tiempo para mimarse y cuidarse durante la cuarentena. Una mascarilla facial no solo conseguirá mejorar el cutis, sino que además proporciona un momento placentero y de relax. Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, explica 9 cosas que no sabías, a la vez que presenta sus tres mascarillas faciales para cada una de las necesidades cutáneas El vocablo “máscara” deriva de la palabra árabe "majara" que significa cualquier figura que represente un rostro humano o animal real o imaginario y a seres mitológicos, que se coloca sobre la cara para no ser reconocido. Se considera sinónimo de antifaz o careta.

Las mascarillas faciales ayudan a que los demás productos cosméticos sean más efectivos. Es decir, usarlas con regularidad asegura que la hidratación y protección de la piel tenga lugar más rápido de lo que tales productos podrían lograr por si solos.

Los beneficios que proporcionan las mascarillas aumentan si antes se abren los poros, de esta manera pueden penetrar y arrastrar las impurezas más fácilmente. Para ello basta con lavarse el rostro con agua tibia antes de aplicársela.

La frecuencia con la que se debe aplicar una mascarilla depende del ambiente y de cada tipo de piel. Las pieles secas, por ejemplo, sufren más en invierno, por lo que es conveniente intensificar el tratamiento durante esta época del año.

El momento ideal para aplicar la mascarilla facial es a partir de las 21 horas, ya que es cuando la piel entra en un proceso de regeneración celular.

Existen numerosos tipos de mascarillas faciales: Hidratantes, purificadoras (para pieles grasas), calmantes (para pieles sensibles), etc.

Antes de usar una mascarilla por primera vez, lo ideal es hacer una prueba en alguna parte del rostro para verificar que no produce ningún tipo de reacción alérgica.

Lo que se debe tener en cuenta a la hora de elegir la mascarilla facial que mejor se adapte a cada uno son tres variables: tipo de piel, edad y beneficio que se quiere potenciar.

La mascarilla facial proporciona a la piel el oxígeno necesario para recuperar su vitalidad, y permite presumir de un rostro limpio y sin impurezas, además de tersarla y evitar la aparición de pequeñas arrugas.

A continuación, Bionike presenta su línea de mascarillas faciales:

Defence Mask HYDRA. Mascarilla Hidratante Detox. Tubo 75 cl.

Máscara con doble uso: "máscara para dormir" o "tratamiento SOS", sin enjuagar. Formulado con una mezcla exclusiva de ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares y extracto de malaquita, para una intensa acción desintoxicante hidratante.

Con su textura en gel, proporciona al instante un baño de frescura y comodidad. Si se aplica para dormir, porporcionará una hidratación concentrada, para una piel más brillante, suave y flexible.

PVP: 19,90 €

Defence Mask GLOW. Mascarilla Peeling Iluminante. Tubo75 cl.

Máscara de enjuague formulada con una mezcla exclusiva de ácido glicólico y extracto de litch, para una doble acción exfoliante y antioxidante.

Con su textura en gel, proporciona al instante un rostro más uniforme, iluminado y más suave, como "nuevo".

PVP 19,90 €

Defence Mask PURE. Mascarilla Purificante. Tubo 75 cl.

Máscara de enjuague formulada con una alta concentración de arcilla y carbón de bambú, con propiedades absorbentes de sebo, para contrarrestar eficazmente el brillo de la piel y ayudar a reducir la dilatación de los poros.

Con una textura cremosa, deja la piel purificada y lisa.

PVP 19,90 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid dos templos de la belleza sin precedentes en España, en los que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento.Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en las físicas de la Calle Cristóbal Bordiú 48 y en el barrio de Malasaña, C/ San Joaquín 7,de Madrid y en las mejores farmacias.www.bionike.es

FACEBOOK: @BionikeSpain

INSTAGRAM: @bionike_es

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Alquiler de andamios: La información que necesitas De manera general, cuando es necesario realizar un trabajo de reparación, montaje o mantenimiento con una elevación considerable, por norma se requiere el uso de un andamio para la realización de éste ​El éxito de las intervenciones de rinoplastia Operación de moda tanto en hombres como en mujeres DiscountOffice explica las diferencias entre carpetas colgantes y archivadores Megacity ofrece actividades para realizar con niños durante la cuarentena SemRush gratis y sus beneficios para mejorar el posicionamiento web en Desamark